Gabriel Kulla, shqiponja e re e Serie A, shënon paraqitjen e dytë (dhe një karton të verdhë!)
Gabriel Kulla, talenti ynë i ri, ka bërë një hap tjetër të madh në karrierën e tij duke shënuar paraqitjen e dytë në Serie A! E kush nuk do të ishte krenar kur sheh një shqiptar të ri, futbollist profesionist, që po fiton terren në kampionatin elitar italian? Kulla, i cili luan si sulmues, u aktivizua në minutat e fundit të ndeshjes midis Sassuolo dhe Fiorentina, duke treguar se po fiton gradualisht hapësira te Sassuolo. Në fund të ndeshjes me Fiorentinën mori edhe kartonin e tij të parë të verdhë.
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