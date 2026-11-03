Anjeza në nominim të përhershëm në BBVK5: A e shpëton publiku apo Arlinda, Nichi e Antoneta e lanë në baltë?
Anjeza, banorja e BBVK5, sapo mori një 'dhuratë' nga ato që nuk i do askush: një nominim të përhershëm! Po, po, e dëgjuat mirë. Duket se publiku nuk e pëlqeu aq shumë sa të tjerët, pasi mes saj, Zojës dhe Dionit, Anjeza mori më pak vota për të shpëtuar.
Dhe jo vetëm kaq, ky nominim s'është thjesht një flirt i shkurtër me rrezikun, por një lidhje serioze. Anjeza do të jetë në nominim për gjatë gjithë kohës sa do të qëndrojë në shtëpi. 'Fajtorët' për këtë dramë? Arlinda, Nichi dhe Antoneta! Si banorët e parë në lojë, ata kishin avantazhin të merrnin një vendim të tillë.
Imagjinoni pak: të jesh në Big Brother dhe të dish që çdo javë, çdo ditë, fati yt është në duart e publikut! Stres apo test i vërtetë i karakterit? Na duket pak si 'unfair play', por ja që loja ka rregullat e veta, apo jo? Tani, Anjezës i mbetet të tregojë nëse ka forcën për të mbijetuar këtë nominim të përhershëm. Epo, suksese!