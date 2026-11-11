Behare Maksutaj la "Big Brother VIP"! Ç'ndodhi jashtë shtëpisë?!
Ua, sa shpejt! Ish-Miss Kosova Behare Maksutaj, ka lënë papritur shtëpinë e "Big Brother VIP". Jo, nuk është eliminim, por diçka shumë më e papritur ka ndodhur jashtë mureve të shtëpisë.
Sipas njoftimit zyrtar, Beharën e ka detyruar të largohet një "situatë e jashtëzakonshme".
Deri më tani, nuk janë dhënë detaje shtesë për natyrën e situatës. As nuk dihet nëse ky largim është përfundimtar, apo Beharja do të kthehet si një Phoenix nga hiri. Epo, ne shpresojmë që gjithçka të jetë mirë me Beharën, por mos na lini në merak kështu, o "Big Brother"! Sido që të jetë, a mendoni se do ta shohim më në shtëpi?
Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.