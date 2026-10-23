Trailer i ri për "Wicker": Skarsgård bëhet burrë prej shporte! A jeni gati?
Black Bear Pictures sapo nxori trailerin e fundit zyrtar për filmin komedi “Wicker”, dhe po, është aq i çuditshëm sa tingëllon! Pas premierës në Festivalin e Filmit Sundance 2026, filmi del në kinematë e SHBA-së më 23 tetor 2026, dhe do të shfaqet gjatë gjithë vjeshtës. Traileri i ri, me sa duket, ka më shumë “footage” të nxehtë dhe kritika super pozitive. Po çfarë na prisni, pra?
Imagjinoni këtë: Një peshkatare e lënë mënjanë vendos të porosisë një burrë. Po ku? Te thurësi i shportave i fshatit! Dhe jo, nuk bëhet fjalë për metafora. Alexander Skarsgård luan rolin e këtij burri të thurur me shporta, krijimi i të cilit del aq i jashtëzakonshëm sa ndez xhelozi dhe kaos në fshatin e qetë. Kjo histori, e përshkruar si një satirë e mprehtë mbi gjetjen e burrit perfekt, duket sikur ka ardhur direkt nga ëndrrat tona më të çmendura.
Përveç Skarsgård, kemi një kast yjesh që duket se janë mbledhur enkas për këtë çmenduri. Olivia Colman është peshkatarja protagoniste, ndërsa Peter Dinklage merr rolin e thurësit të shportave. Kostumin e Skarsgård e ka krijuar Weta, kështu që prisni diçka vërtet mbresëlënëse. Elizabeth Debicki, Ella Bruccoleri, Richard E. Grant, Nabhaan Rizwan, Kiell Smith-Bynoe plotësojnë kastin, duke na bërë të besojmë që ky nuk është thjesht një film, por një eksperiencë.
“Wicker” po lavdërohet si një film që s'do ta harroni kurrë. Është një fabul komike, e guximshme, që flet për seksin, martesën dhe absurditetet e konventave sociale. Regjisorët dhe skenaristët Alex Huston Fischer dhe Eleanor Wilson, të cilët na sollën edhe filmin “Save Yourselves!”, duket se kanë goditur sërish në shenjë. Filmi është shfaqur për herë të parë në Sundance me vlerësime shumë pozitive, dhe zhurma rreth tij duket e justifikuar.
A jeni gati të shihni Alexander Skarsgårdin si burrë “DIY” dhe të pyesni veten sa shporta do t'ju duheshin ju për një të tillë?