Vaj menterie për dhimbjen e kokës? Po si jo, ama kujdes!
Kush s'e njeh atë ndjesinë e bezdisshme që shfaqet befas, në mes të një dite plot angazhime? Një dhimbje koke e lehtë, por kokëfortë, që fillon të të shtrëngojë ballin, tempujt apo zverkun, duke e kthyer përqendrimin në një mision të pamundur. Dhe para se të nxitoni menjëherë në farmaci për të gëlltitur një tjetër pilulë klasike kundër dhimbjes, dijeni se natyra na ka ofruar zgjidhje alternative super efektive për ato shqetësime të lehta. E në krye të listës qëndron vaji esencial i menteries, sepse ndjesia e tij intensive freskuese dhe vetitë analgjezike mund të bëjnë mrekulli brenda pak minutash. Po, e lexuat mirë!
Fuqia sekrete e menteries fshihet tek përqendrimi i lartë i mentolit, një substancë aktive që ka aftësinë të stimulojë receptorët e të ftohtit në lëkurë, ndërkohë që rrit qarkullimin e gjakut në zonën ku aplikohet. Ky veprim i dyfishtë relakson muskujt e shtrënguar të kokës, mpin lehtësisht nervat sipërfaqësore dhe ofron një ndjesi çlirimi të menjëhershme, duke larguar peshën nga koka jote. Mrekulli apo jo? Mirëpo, si me çdo përbërës natyral aktiv, përdorimi i tij kërkon vëmendje të veçantë, sepse aplikimi i gabuar mund ta shndërrojë "terapinë" në një eksperiencë tepër të pakëndshme.
Kujdes i dyfishtë me aplikimin, mos bëj gabimin e të gjithëve!
Pasiqë flasim për një vaj esencial të koncentruar, vendosja e tij direkt në lëkurë pa u holluar më parë, por edhe kontakti i pakontrolluar me zona të ndjeshme të fytyrës, mbart rreziqe serioze irritimi. Të jemi të sinqertë, kush nuk do t'i shijonte përfitimet e këtij vaji pa u bërë lëkura si domate? Gabimi më i madh që bëjnë shumica kur përdorin vajra esencialë është se i aplikojnë të patretur direkt në lëkurë. Vaji i menteries, i papërpunuar, është jashtëzakonisht i fortë dhe mund të shkaktojë djegie kimike, skuqje të fortë, kruajtje apo dermatit alergjik, sidomos nëse ke lëkurë të ndjeshme. Nuk ia vlen rreziku për një dhimbje koke, apo jo?
Që t'i shijosh përfitimet e tij pa rrezik, duhet gjithmonë të përzihesh 1-2 pika vaj menterie me një lugë gjelle vaj bazë, si vaji i bajameve, vaji i jojobës ose vaji i ullirit. Ky hollim lejon produktin të rrëshqasë butësisht në lëkurë dhe të absorbohet gradualisht pa irrituar indet. E thjeshtë si dy plus dy, por shumë e rëndësishme!
Pasi të kesh përgatitur përzierjen e holluar, vendos një sasi shumë të vogël në majat e gishtave tregues dhe bëj masazh të lehtë, rrethor, në tempujt, ballin dhe në bazën e zverkut. Ndjesia e freskisë së akullt që do të ndjesh do të fillojë të lehtësojë tensionin brenda pak minutash, duke të ofruar një frymëmarrje të thellë relaksimi. Por, rregulli i artë i sigurisë është ta mbash vajin e menteries rreptësisht larg zonës së syve! Avujt fluturues të mentolit janë aq të fortë saqë, nëse e afron përzierjen shumë pranë qepallave, do të shkaktohet djegie e menjëhershme, lotim i fortë dhe skuqje. Dhe besojeni, kjo nuk është aspak argëtuese. Nëse aksidentalisht prek sytë, mos i lani me ujë, por fshijini me një pambuk të zhytur në vaj vegjetal të thjeshtë. Mbajeni mend këtë!
Kur e përdorim këtë 'magji' dhe kur duhet të shkojmë te mjeku pa humbur kohë
Vaji i menteries është një 'hack' natyral i shkëlqyer për dhimbjet e kokës të herëpashershme, të cilat shkaktohen nga stresi, lodhja, qëndrimi i gabuar i trupit apo ekspozimi i gjatë ndaj ekraneve. Kjo ‘aromaterapi’ e tij qetëson paralelisht edhe shpirtin, duke të ndihmuar të çlirohesh nga tensioni i ditës. Një plus i madh, apo jo?
Megjithatë, duhet të kujtosh se vaji i menteries nuk është ilaç për gjendje më serioze, si migrenat e forta apo dhimbjet kronike të kokës që shoqërohen me të përziera dhe fotofobi. Le të jemi të qartë, nuk është një zgjidhje one-size-fits-all. Nëse dhimbja vazhdon, përkeqësohet ose shfaqet me shpeshtësi të madhe, vizita te një mjek është e vetmja zgjedhje e përgjegjshme. Mos e lë pas dore shëndetin për asnjë 'hack'!
Epo, e morët vesh. Vaj menterie po, por me kujdes! Sa prej jush e kanë provuar më parë dhe si u ka shkuar? Na tregoni!