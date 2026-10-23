Aurela Gaçe dhe Blendi Salaj i bashkohen protestuesve në Bulevard!
Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" pa një surprizë të madhe të martën, më 20 tetor 2026, kur mes turmës së protestuesve u shfaqën këngëtarja Aurela Gaçe dhe moderatori Blendi Salaj. Ata u filmuan përkrah qytetarëve dhe studentët që kishin dalë në shesh.
Prania e figurave të njohura publike si Aurela dhe Blendi tregon qartë mbështetjen e madhe që kjo lëvizje po merr nga bota e artit dhe medias.
Protesta, e cila vijonte nën tension dhe me një prani të shtuar të policisë, u shoqërua me praninë e këtyre dy figurave publike.
Kush i tjetër duhet t'i bashkohet kësaj thirrjeje, sipas jush?
Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.