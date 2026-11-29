Dunesday: Denis Villeneuve nuk është aspak i lumtur që ndan datën me Avengers
Denis Villeneuve, i cili ka deklaruar për Time Magazine se është thellësisht i zhgënjyer që Dune: Part Three do të ndajë ekranet me Avengers: Doomsday më 18 dhjetor 2026.
Internetit i ka qëlbyer tashmë emri "Dunesday" (si Barbenheimer), dhe fansat po planifikojnë të shohin të dyja filmat në një ditë. Por Villeneuve nuk po e sheh këtë me sy optimistë. Ai e përshkruan filmin e tij si një kafshë e vogël sexy me shumë fuqi zjarri krahasuar me gjigantin e Marvel, por thotë se nuk ka pasur mundësi ta ndryshonte datën për shkak të rezervimeve në IMAX.
Drama filloi që në qershor 2024, kur Warner Bros. e rezervoi datën e 18 dhjetorit. Më pas, në maj 2025, Marvel vendosi Avengers: Doomsday në të njëjtën ditë (kur ky i fundit njihej ende si The Kang Dynasty). Edhe pse pati spekulime se njëra nga studiot do të tërhiqej, asgjë nuk ndryshoi.
Villeneuve tashmë e ka "pranuar fatin" e tij dhe shpreson që filmi i tij të "mbijetojë" këtë përplasje. Megjithatë, mbetet besnik ndaj cilësisë së projektit të tij dhe mendon se, nëse gjithçka shkon mirë, Dunesday mund të jetë një nga fundjavët më të mëdha të të gjithë kohës në arkët e kinemave.
Pas problemeve me pandeminë dhe grevat e Hollywood që ndikuan në dy filmat e parë të Dune, ai shpresonte që pjesa e tretë të kishte një rrugë më të thjeshtë. Por le të jime sincerë: a do të gjejnë njerëzit kohë për të dyqja në sezonin e ngarkuar të festave, apo do të zgjedhin vetëm njërin?