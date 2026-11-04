Dua Lipa zbulon detaje seksi (dhe sekrete) nga fustani i saj i nusërisë!
Dua Lipa, ikonë e stilit dhe e muzikës, na ka rrëfyer më në fund sekretet e fustanit të saj të nusërisë! Imagjinoni pak: jo thjesht një fustan magjepsës, por një thesar me detaje super personale dhe mesazhe të fshehura, të qëndisura me dashuri.
Këngëtarja u martua me aktorin Callum Turner në një ceremoni civile intime në Londër në muajin maj. Muajin pasardhës, çifti bëri një festë madhështore dasme në Itali. Pikërisht për këtë ceremoni të dytë, Dua zgjodhi një fustan të shtëpisë së famshme të modës Chanel Haute Couture. Ajo e ka përshkruar si “gjënë më të bukur” që kishte parë ndonjëherë, dhe po të jemi të sinqertë, kush nuk do të ndihej kështu me një Chanel?
Krijimi i këtij fustani ishte vepër e drejtorit artistik të Chanel, Matthieu Blazy, dhe Dua Lipa e ka quajtur një nga momentet më të paharrueshme të jetës së saj. Zbulimi i detajeve u bë publik gjatë ceremonisë së ndarjes së çmimeve WSJ. Magazine Innovator Awards, ku Dua nderoi stilistin Blazy, së bashku me reperin A$AP Rocky.
“Matthieu kishte përfshirë në të mesazhe shumë personale, madje edhe qëndisjen e qenit tonë në parkun tonë të preferuar në Londër”, tregoi ajo. Po, po dëgjoni mirë! Një qen i qëndisur në fustanin e nusërisë! Ne themi që kjo është "next level" dhe tregon shumë dashuri. Fustani, sipas Duas, ishte një kryevepër e realizuar me kujdes dhe përpikëri të jashtëzakonshme, plot me kuptime personale. Ajo tha se një ditë do t'u tregojë nipërve të saj se gjyshja u martua me një fustan të modës së lartë nga Chanel. S'kemi dyshim që do të krenohet me plot gojën!
Por mos mendoni se fustani ishte i thjeshtë. Ishte zbukuruar me kristale të panumërta, 480 mijë rruaza shkëlqyese, kishte një bisht të dekoruar me pupla dhe një pjesë të pasme të hapur që tregonte se Dua nuk kishte frikë të guxonte. Kur stilisti e pyeti sa pupla dhe sa madhështi dëshironte, përgjigja e saj ishte e thjeshtë: po. Kjo na pëlqen, mos humb kohë me detaje kur di çfarë do!
Në një intervistë të mëparshme për revistën Vogue Italia, Dua e përshkroi ditën e dasmës si magjike. Ajo ndau edhe dy këshilla të rëndësishme për çiftet: ta përjetonin ditën sikur të ishin vetë mysafirë dhe të kërkonin vazhdimisht njëri-tjetrin mes turmës, pa e humbur asnjëherë kontaktin. Sa e ëmbël!
Pas martesës me aktorin e filmit Eternity, Dua Lipa ka treguar se po hap një faqe të re edhe në muzikën e saj. Ajo dëshiron të eksplorojë temën e dashurisë së vërtetë dhe ndërlikimet e një marrëdhënieje. “Kur isha më e re, frymëzimin e gjeja më shumë te kërkimi dhe dëshira për dashuri. Por tani dua të zbuloj se çfarë ndodh kur e gjen vërtet dashurinë”, tha këngëtarja, duke shtuar se është më e interesuar të shkruajë për anët më të qeta të një lidhjeje, ndërlikimet e saj dhe gjërat e vogla që e bëjnë dashurinë të veçantë. Mezi po presim të dëgjojmë këto këngë të reja! Po ju, çfarë mesazhi sekret do të qëndisnit në fustanin tuaj?