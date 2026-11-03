Suki Waterhouse: Nuk e besoj sa e lumtur jam me Robert Pattinsonin
Modelja, këngëtarja dhe aktorja Suki Waterhouse ka treguar hapur se nuk mund ta besojë lumturinë që po përjeton në marrëdhënien me aktorin Robert Pattinson. Ata janë bashkë që nga viti 2018 dhe, po të bëjmë llogaritë, kjo është pothuajse një dekadë dashurie! Edhe pse të dy kanë angazhime të shumta profesionale e udhëtime pa fund, kanë arritur ta ruajnë lidhjen — dhe për këtë duhet thënë: urime!
Në një intervistë për revistën Sunday Times Style, 34-vjeçarja pranoi se të mbash gjallë një lidhje nuk është gjithmonë punë e lehtë, sidomos kur të dy partnerët kanë karriera të ngarkuara dhe kalojnë shumë kohë larg. “Është pothuajse një dekadë së bashku dhe kjo është diçka e bukur. Ndonjëherë mendoj se nuk mund ta besoj që e kam këtë në jetën time dhe që jam kaq e lumtur”, u shpreh ajo, duke na bërë të gjithëve të mendojmë dy herë për standardet tona të dashurisë.
Çifti ka edhe një vajzë dyvjeçare, por mesa duket, planet për martesë me 40-vjeçarin Pattinson janë shtyrë për momentin. Suki tha se shpresojnë të gjejnë më shumë kohë të lirë vitin e ardhshëm. Megjithatë, një gjë është e sigurt: nëse do ta bënin, do të ishte një dasmë për t’u mbajtur mend! Ajo tha se, nëse do ta bënin, do të ishte një festë e madhe dhe do të organizonin diçka madhështore. Ne jemi tashmë kuriozë të shohim çfarë do të thotë “madhështore” për këta të dy.
Jeta familjare e çiftit ka qenë goxha sfiduese për shkak të angazhimeve profesionale. Janë detyruar të qëndrojnë në banesa me qira dhe të zhvendosen çdo disa muaj. Suki tha se që kur u bë nënë, ata kanë qenë vazhdimisht në lëvizje dhe kanë qëndruar kudo që kanë mundur të krijojnë një bazë dhe të jenë bashkë si familje. Imagjinoni të lëvizni çdo pak muaj me një fëmijë të vogël! Respekte.
Megjithatë, Waterhouse ndihet e sigurt në rolin e saj si nënë dhe beson se ajo dhe Pattinson po ia dalin mbanë, pavarësisht jetës jo fort të zakonshme. Ajo tha se është shumë e bindur që janë prindër të mirë, se të dy janë shumë të lidhur me vajzën e tyre dhe se ajo është një vajzë e mrekullueshme dhe e lumtur. Pra, stresi i lëvizjeve nuk i ka bërë ballë lumturisë së vogëlushes.
Mëmësia i ka sjellë ndryshime të thella në jetë, diçka që nuk e kishte imagjinuar. Kjo përvojë e re ka ndikuar edhe në krijimin e albumit të saj të ri, “Loveland”. Waterhouse rrëfeu se mëmësia të ndryshon thellësisht dhe se ndihesh sikur nuk je më i njëjti person. Kjo na bën të pyesim: kush do të guxojë të thotë sërish se jeta e mamave të reja është e lehtë?