Florence Pugh nuk i kursen këshillat për aktoret e reja: Besoni te vetja!
Florence Pugh, aktorja që e kemi fiksim me çdo rol të saj, ka ndarë ca këshilla "gold" për të gjitha vajzat që ëndërrojnë të bëhen pjesë e industrisë së filmit. Dhe le të jemi të sinqertë, kush nuk do të dëgjonte një yll si ajo? Ajo thekson se rruga drejt suksesit në Hollywood nuk është aspak një shëtitje në park, por një maratonë e vërtetë!
Aktorja tridhjetëvjeçare, që tashmë është një nga emrat më të njohur, këshillon të rejat që të besojnë te vetja dhe të mos presin që të tjerët t'i mbështesin në çdo hap. "Fatkeqësisht, do të jetë e vështirë, por duhet të besoni te vetja. Duhet të jeni zëri dhe mbështetësja më e madhe e vetes suaj", u shpreh Pugh në një intervistë. Ajo shton se është thelbësore të rrethohesh me njerëz që të duan, besojnë te aftësitë e tua dhe të mbështesin. Pa këtë, si mund të ecësh përpara?
Duke folur për veten, Pugh ka theksuar edhe më parë se aktrimi e ka ndihmuar të ndihet e lirë dhe rehat me trupin e saj. Ajo nuk përpiqet të fshehë papërsosmëritë fizike para kamerave dhe thotë se aktrimi ka qenë gjithmonë një përvojë çliruese për të, siç ka deklaruar për revistën ELLE.
Me kalimin e viteve, ajo ka mësuar të mos ndikohet nga kritikat e të tjerëve dhe të përqendrohet te personi që dëshiron të jetë. Sipas saj, kur gjen paqe me atë që dëshiron të përfaqësosh dhe me personin që dëshiron të jesh, kritikat e njerëzve që nuk të kuptojnë nuk kanë më aq rëndësi.
Por kjo s'është e gjitha! Së shpejti, aktorja do të nisë një periudhë super të ngarkuar promovimi për dy prodhime gjigante: "Dune: Part III" dhe "Avengers: Doomsday". Ajo pranon se i pret dy nga turnetë më të "çmendura" promovuese, me shumë dalje publike, intervista dhe festime, dhe shpreson që publiku t'i pëlqejë filmat.