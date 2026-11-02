Alba Pollozhani ngre alarmin pas bisedës së Arlinda Morinës, akuzat janë serioze!
Bota e spektaklit shpesh fsheh dramë pas shkëlqimit, por kur ajo shpërthen publikisht, askush nuk është gati. Kështu ka ndodhur me reagimin e Alba Pollozhanit, e cila ka shpërthyer pas një bisede të Arlinda Morinës brenda shtëpisë së "Big Brother VIP Kosova 5". Morina, aktualisht banore e edicionit të pestë të këtij reality show, kishte folur për mundësinë e realizimit të një filmi, duke shkaktuar një valë të papritur akuzash nga ana e Pollozhanit.
Përmes disa postimeve të ashpra në Instagram, Alba Pollozhani ka hedhur dyshime të mëdha mbi mënyrën si është menaxhuar një projekt filmik i mëparshëm. Ajo pretendon se imazhi i saj është përdorur pa miratim jo vetëm për promovimin e këtij projekti, por edhe për sigurimin e sponsorëve, duke ngritur pikëpyetje serioze për etikën dhe ligjshmërinë e veprimeve të përmendura.
Akuza për shfrytëzim imazhi dhe mashtrim
Në thelb të reagimit të Pollozhanit qëndron pretendimi se ajo kishte marrë pjesë vetëm në realizimin e një materiali promovues, apo siç e quan ajo, një “teaser”. Ky teaser, sipas saj, kishte për qëllim vlerësimin e punës dhe jo publikimin e tij. Ajo thekson se ky material vazhdon të jetë publik pa miratimin e personave të përfshirë në realizimin e tij, gjë që e bën situatën edhe më problematike.
Por akuzat nuk mbarojnë këtu. Pollozhani ngre pretendime edhe më të rënda lidhur me promovimin e projektit filmik dhe gjetjen e mbështetjes financiare. Ajo akuzon Arlinda Morinën dhe Edon Elshanin se kanë shfrytëzuar imazhet e pjesëmarrësve për të kërkuar fonde nga sponsorët, pa marrë pëlqimin e tyre dhe pa nënshkruar kontrata për pjesëmarrjen në film.
Reagim i ashpër dhe paralajmërim ligjor
Alba Pollozhani nuk i ka kursyer fjalët e rënda. Në postimet e saj pasuese, ajo ka përdorur një gjuhë akuzuese, duke i cilësuar personat e përfshirë si "gjakpirësit!" dhe "mashtrues deluzionalë". Kjo shprehje e fortë tregon qartë thellësinë e zhgënjimit dhe zemërimit të saj. Ajo pretendon se ky veprim synonte përfitimin financiar dhe famën në kurriz të punës dhe imazhit të të tjerëve. Pollozhani thotë se disponon fakte dhe dokumente që mbështesin akuzat e saj, por ato nuk janë bërë publike.
Si kulm i reagimit, Pollozhani ka paralajmëruar edhe mundësinë e ndërmarrjes së veprimeve ligjore për dëmtim të imazhit dhe mashtrim. Ajo e ka përmbyllur reagimin e saj me një mesazh të prerë. Kjo tregon vendosmërinë e saj për të ndjekur këtë çështje deri në fund dhe për të kërkuar drejtësi. Deri më tani, as Arlinda Morina, e cila aktualisht është në "Big Brother VIP Kosova 5", dhe as Edon Elshani, nuk kanë bërë asnjë reagim publik lidhur me këto akuza të rënda. Mbetet e paqartë nëse ka ekzistuar një marrëveshje formale mes palëve për publikimin e materialit promovues dhe cilat ishin kushtet e angazhimit të pjesëmarrësve në projekt. Akuza të tilla, sado të forta, mbeten pretendime të njëanshme derisa të verifikohen në mënyrë të pavarur. Çfarë do të sjellë kjo dramë e re në botën e yjeve tona?