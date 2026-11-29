Arbana Osmani mbylli pauzën: po kthehet në ekran
Arbana Osmani po kthehet në punë. Moderatorja publikoi një foto ku tregohet se ka nisur një punë të re, duke u dukur më e angazhuar se kurrë mes faqeve dhe artikujve të shumë.
Edhe pse konfirmimi është aty, Arbana nuk ka zbuluar asgjë specifike për vendin apo kohën kur do të shohim sërish prezencën e saj në ekranet e televizionit. Ajo që mbetet e sigurt është se nisja zyrtame e punës është çështje ditësh.
Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.