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المخرجة السعودية هناء العمير ما خلت شي ما سوته عشان تصور أول أفلامها الروائية الطويلة، "جحيم العابرين"! الفيلم هذا اللي شفته الناس لأول مرة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كان كله تحديات. تخيلوا بس، التصوير كان بين الطرق الجبلية في جنوب السعودية، ومعظم المشاهد كانت بالليل، يا إما داخل سيارة أو على الطريق.

من أكبر الصعوبات اللي واجهت هناء وفريق عملها كان نقص الأوكسجين في مواقع التصوير المرتفعة، هذا غير القيادة بالليل على طرق جبلية وصفتها العمير بأنها خطرة في بعض الأحيان. يا ساتر! شكلها مغامرة جدية مو بس فيلم. العمير كانت تقول إن حبها للأدب دفعها من زمان للتفكير في اقتباس رواية لتقديم فيلمها الروائي الطويل الأول، وبعد ما تعثر مشروع ثاني، لقت نص "جحيم العابرين" اللي كان البداية.

والموضوع ما وقف هنا، الشغل كان يتطلب جهد مو عادي، لدرجة إن طاقم الفيلم كله وصل لمرحلة إرهاق جسدي ونفسي. ولمن تكون أغلب أحداث الفيلم تدور داخل السيارة، هنا تجي الشطارة الفنية عشان تحافظ على إيقاع الفيلم وتخلي المشاهد ما يمل. عشان كذا، هناء العمير استعانت بفريق إسباني متخصص في مشاهد الحركة وأعمال الدوبلير، عشان يضبطون المشاهد اللي تحتاج هالخبرة.

ولما جا وقت العرض الأول في مهرجان القاهرة، العمير تقول إنها كانت طايرة من الفرحة، وكانت مهتمة حيل تعرف ردود فعل الجمهور. تشوف إن أفلام الدراما النفسية السعودية اللي نجحت قبل، رفعت سقف التوقعات لفيلمها، وهذا خلا التجربة أصعب بس بنفس الوقت شجعها. بالنسبة للجمهور السعودي، العمير تشوف إن إقبالهم على الكوميديا وبعدها الدراما فتح مجال لأنواع سينمائية ثانية، وإنهم يستاهلون يشوفون أفلام متنوعة أكثر.

حتى تجربتها مع نتفليكس كانت مفيدة لها ككخرجة، لأنها وسعت قاعدة جمهورها. باين عليها ما توقف، لأنها حالياً قاعدة تكتب على مشروعين سينمائيين جدد. متحمسين نشوف وش تخبي لنا هالمرة، إنتو أيش النوع اللي تتمنون تشوفونه أكثر في السينما السعودية؟