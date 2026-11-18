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الممثلة اللي نحبها أسماء جلال عبرت عن سعادتها اللي ما تتخيلونها بالنجاح الهائل اللي حققته مسرحيتها الجديدة "أنا مش عارفني" في موسم الرياض. وتقول أسماء إن ردود أفعال الجمهور كانت فوق كل التوقعات.

والله يا جماعة، أسماء جلال ناوية تكسّر الدنيا وتولع الجو الفني! المسرحية اللي شاركت فيها مؤخرًا في موسم الرياض، جمعت كوكبة من النجوم مثل عمرو يوسف، بيومي فؤاد، أحمد عبد الوهاب، نسرين أمين، صلاح الدالي، وآية عبد الرازق، وحققت نجاحًا كبيرًا. العمل كان من تأليف أحمد عبد الوهاب وكمز، ومن إخراج محسن رزق.

ومو بس كذا، أسماء جلال بتخوض أول بطولة مطلقة لها في مسلسل "ميس هناء" اللي بنشوفه في رمضان 2027. المسلسل هذا، حسب قولها، يحمل مفاجآت عديدة، وهو في إطار اجتماعي عائلي كوميدي من 15 حلقة. يشاركها البطولة فيه أحمد خالد صالح، سارة عبد الرحمن، وفيدرا، وسما إبراهيم، وأحمد رضوان، ودونا إمام. والجديد والمثير إن سلمى الكاشف هي اللي تتولى إخراجه، وهذا يعتبر أول تجاربها في الإخراج التلفزيوني الدرامي، متخيلين الحماس اللي بنشوفه؟

على جنب ثاني، أسماء حالياً قاعدة تصور فيلم "الفيل عالدرفيل"، وهو فيلم كوميدي بيشاركها فيه النجم أحمد فهمي، والفيلم من إخراج أحمد عبدالوهاب. وكان آخر ظهور لأسماء جلال في السينما كان في فيلم "إن غاب القط"، اللي تدور أحداثه بعد في إطار اجتماعي كوميدي، وشاركت فيه آسر ياسين ومحمد شاهين وكارمن بصيبص. وهذا الفيلم كان من إخراج سارة نوح في أول تجاربها الإخراجية للأفلام الروائية الطويلة. واضح إن أسماء جلال قاعدة تضرب بيد من حديد في كل عمل تقدمه! إيش رأيكم بكل هالنجاحات والخطوات الجريئة؟