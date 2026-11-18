ترفيه

مو طبيعي الجو اللي عايشته نانسي عجرم في العلا! الفنانة اللبنانية اللي صوتها يطرب ويغني، ما اكتفت بس إنها تحيي حفل، بل قررت تشاركنا كواليس رحلة سياحية أسطورية لمدينة العلا السعودية، وتورينا ليش هالمكان صار حديث الكل.

زيارة نانسي الأخيرة للعلا ما كانت عادية، جت تزامناً مع حفلها الغنائي اللي ولع مسرح "ثنايا العلا" يوم 13 نوفمبر، ضمن فعاليات مهرجان "سماء العلا" اللي صار الكل يتكلم عنه. نانسي غنت أغانيها اللي نحبها، وما نسيت أغنيتها الجديدة "بستفزك"، والجمهور طبعاً ما قصر، التفاعل كان خيالي. للعلم، هذي مو أول مرة نانسي تزور العلا في 2026، كانت موجودة قبلها في أبريل الماضي حين أحيت حفلا غنائيا هناك.

الصور اللي شاركتها نانسي في إنستجرام كانت لحالها قصة ثانية. شفنا كيف استمتعت بالطبيعة الصحراوية الساحرة للعلا، وتشكيلاتها الصخرية اللي تقول إنها لوحات فنية طبيعية. سواء وهي تتأمل المنظر من شباك الطيارة، ولا وهي وسط المناطق الطبيعية الخلابة وتأخذ صور تذكارية كأنها طفلة اكتشفت عالم جديد. مين ما يتمنى هالجو الهادي بعيد عن زحمة المدن وصخبها؟

وما اكتفت نانسي بجمال النهار، بل دخلتنا جو الأمسيات الشاعرية في العلا. شفنا صور لها وهي تستمتع بالهدوء المطلق، وتدفي نفسها بنار مشتعلة قدامها. هاللمسة الرومانسية خلت الأجواء اللي وثقتها نانسي تصير ساحرة بشكل ما ينوصف. أحس كلنا محتاجين قعدة زي كذا، صح؟

نانسي ما خبت إعجابها، وعلقت على كل صورة بكلمات تعبر عن سعادتها وإعجابها بهالمكان التاريخي العظيم. حتى إنها تمنت تزور العلا قريب مرة ثانية. والجمهور طبعاً ما قصر في التفاعل، الكل كان يمدح بجمال المناظر الخلابة اللي نانسي حرصت تسلط الضوء عليها.

العلا، يا جماعة، مو بس مدينة، هذي تحفة فنية على خريطة السياحة العالمية. مكانها في شمال غرب السعودية يخليها مميزة بمزيج نادر من المناظر الطبيعية الصحراوية والتاريخ العريق اللي له آلاف السنين. جبالها الشاهقة، وتشكيلاتها الصخرية المنحوتة بفعل الطبيعة، وواحاتها الخضراء، كلها تخلي زيارتها تجربة مختلفة تماماً عن أي مكان ثاني.

ترا مو أول مرة النجمة نانسي عجرم تزور العلا وتوثق جمالها. قبل حوالي عامين، تجولت بين معالمها التراثية والأثرية والطبيعية، ونشرت صور لها وهي لابسة لبس السائحة اللي شايلة كاميرا، وعلقت عليها وقتها بالقول إنها رحلتها الاستكشافية في العلا.

العلا، نقدر نقول عنها متحف طبيعي مفتوح! فيها موقع الحجر الأثري "مدائن صالح"، اللي هو أول موقع سعودي انضم لقائمة التراث العالمي لليونسكو. هناك بتشوف مقابر نبطية منحوتة في الصخور بواجهات معمارية عجيبة، تعكس لنا إبداع الحضارة النبطية. وعندك البلدة القديمة بأزقتها التاريخية ومبانيها الطينية اللي تحكي قصص الماضي، وجبل عكمة اللي مليان نقوش وكتابات صخرية قديمة.

الجمال في العلا ما يوقف عند التاريخ وبس، فيه معالم طبيعية ومعمارية صارت من أهم محطات الزيارة. مثل صخرة الفيل اللي كلنا نعرفها ونحب نصور عندها، شكلها الطبيعي اللي يشبه الفيل لحاله يجذب عشاق التصوير. ومبنى "مرايا" اللي هو تحفة معمارية عصرية، واجهته كلها مرايا تعكس الجبال والمناظر الصحراوية، وكأنه جزء من الطبيعة نفسها، ويستضيف فعاليات وحفلات عالمية فخمة.

ولعشاق المغامرات والطبيعة، العلا ما بتقصر معاكم. تقدرون تجربون رحلات المناطيد الهوائية وتشوفون العلا من فوق بمنظر خيالي، أو تستمتعون بمشاهدة النجوم في سماها الصافية اللي تخليك تروق. غير رحلات استكشاف الجبال والأودية والتجول وسط الواحات الطبيعية. بصراحة، اللي ما زار العلا فاته نص عمره، متى بتلحقون؟