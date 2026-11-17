ترفيه

بعد طول انتظار، وبعد غيبة حسّينا فيها إن الكويت اشتاقت لصوته، الفنان السعودي أصيل أبو بكر بيضرب موعد جديد مع جمهوره الحبيب هناك، وتحديداً يوم 23 ديسمبر. الأمسية هذي مو أي أمسية، بتصير على خشبة مسرح السور بحديقة الشهيد، والمرحلة الثالثة بعد. وعشان يختصر كل الحنين والشوق، سماها “أصيل أبو بكر... بعد هالغيبة الطويلة”.

الشركة المنظمة، الجابرية الحرة، وعدتنا بحفل مو بس غنائي، لا، هذي تجربة فنية بتسترجع مسيرة أصيل اللي امتدت لأكثر من ثلاثين سنة! يعني تخيل كمية الذكريات والأغاني اللي بنسمعها وبنعيشها من جديد. المايسترو الدكتور أحمد العود هو اللي بيقود الأوركسترا، وشكلنا بنشوف توليفة موسيقية وبصرية بتخلينا نعيش محطات من مشواره الفني والإنساني.

الرابط اللي يجمع أصيل بجمهوره الكويتي من بداية التسعينات مو سهل، أغانيه مو بس مرت مرور الكرام، لا، هذي أعمال عاشت مع أجيال كاملة. عشان كذا، لما يقولون “بعد هالغيبة الطويلة” تحس إنه كلام من القلب، يعبر عن شوق متبادل وذكريات محفورة بالذاكرة. الجابرية الحرة وعدونا بجودة محتوى واهتمام بالتفاصيل عشان تكون الأمسية هذي شيء مختلف. جهزوا حالكم لليلة من الطرب الأصيل والذكريات، يا ترى مين فيكم بيحجز تذاكره أول واحد؟