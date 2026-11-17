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هيفاء وهبي كالعادة ما تتركنا نرتاح أبدًا! نزلت فيديو قصير على حسابها الرسمي في إنستغرام، وأثار الفيديو فضول متابعيها. ظهرت فيه مع مجموعة من الأشخاص، وسُمع صوتها في الخلفية وهي تقول كلمة بالعامية.

عاد وش القصة؟ وش الطبخة؟ هيفاء دايمًا تحب تشغلنا وتحمسنا، وهذا الفيديو شكلو بداية لشيء جديد ومختلف عن اللي تعودنا عليه. ولم يتضح بعد ما الذي تحضّره.

ما نستغرب عليها، أصلاً سنة ألفين وستة وعشرين كانت سنة حافلة بالزحمة الفنية لها. شفناها وهي تطلق مجموعة قوية من أغاني ألبومها "ميجا هيفا" اللي نزل على ثلاثة أجزاء. وأحيت إلى جانب ذلك عددًا من الحفلات الجماهيرية.

مشروع "ميجا هيفا" يعتبر أحدث شغلها الغنائي، أطلقت الجزء الأول والثاني منه في أكتوبر وديسمبر ألفين وخمسة وعشرين، وبعدها كملت مشروعها هذا في ألفين وستة وعشرين بأغاني جديدة مثل "نوغا"، و"سيبو سيبو"، و"لوك لوك". وقدمتها في إصدارات منفردة ومصورة.