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احتفلت نجمتنا المحبوبة فاطمة الصفي بيوم ميلادها هاليوم، بس مو أي احتفال! فاطمة دايماً غير، وهذا اللي شفناه بفيديو شاركته مع جمهورها ومتابعيها. الفيديو كان رايق بستايل الأبيض والأسود، ومبين فيه فاطمة لابسة ملابس بهاللونين الكلاسيك، وماسكة كيكة بيضا مزينتها بزهور سودا مرة حلوة. تولع شمعة وتطفيها، وهاللحظة هي بداية سنة جديدة مليانة أمل وتفاؤل.

بس الأجمل من كل هذا كان اختيارها لأغنية "بكلم نفسي" للفنان بهاء سلطان، وتحديداً مقطع "أنا الحاجة اللي تستاهل!". هنا ندري إن فاطمة عارفة قيمتها ومقدرة نفسها صح. يا سلام على هالثقة! بصراحة، اختيار موفق بقوة، ويخلق جو كذا فيه قوة ذاتية واعتزاز بالنفس. من جد، مين فينا ما يحتاج أحياناً يقول لنفسه "أنا الحاجة اللي تستاهل!"؟ تحس إنها رسالة لكل بنت وولد إنهم يعرفون قيمة نفسهم.

رسالة إيجابية من القلب

الكلام اللي كتبته فاطمة مع الفيديو كان عميق ومليان إيجابية، ويوصل للقلب بسرعة. تقول فيه إنها تبدأ عاماً جديداً من عمرها وهي ممتنة لكل ما مضى. يعني يا جماعة، الامتنان على كل شي صار، الحلو والمر، هو اللي يصنعنا ويخلينا نصير النسخة الأحسن من نفسنا.

وما اكتفت بالامتنان بس، دعت لنفسها بسنة أجمل من اللي راحت، مليئة بالرضا والفرح وتحقيق الأمنيات. شوفوا التفاؤل! تبغى تكون أقرب لأحلامها، وأهدأ قلب، وأسعد روح. بس الأهم من كل هذا كان دعاؤها "يا رب لا أفقد فيه نفسي، ولا شغفي، ولا ضحكتي". هنا بان إنها تبغى تحافظ على جوهرها، على اللي يميزها، على روحها الحلوة وشغفها بالحياة. كلام يعطي أمل وفيه عمق ما يستهان فيه، ويخليك تحس إنها مو بس ممثلة، بل إنسانة لها أحلامها ومخاوفها وتطلعاتها زي أي واحد فينا.

واختتمت رسالتها بجملتين فيهما اعتزاز كبير، تقول فيهما إنها تستحق الحياة الجميلة التي تدعو بها. يا جماعة، هذي الثقة بالنفس اللي ودنا كلنا نوصل لها! إنك تحس إنك تستاهل كل شي حلو بالدنيا، مو بس تتمنى، بل تستحق. مين ما يبغى يوصل لهالمرحلة من السلام النفسي والثقة؟

نجوم الفن يحتفلون معها

طبعاً، مجرد ما نزلت فاطمة الفيديو، انهالت عليها التعليقات والتهاني من جمهورها وزملائها الفنانين والإعلاميين اللي يحبونها من قلب. كان واضح كمية الحب والدعم اللي تحظى فيه. الإعلامي علي نجم كتب لها دعاء بطول العمر. الفنانة ميس كمر ما قصرت وهنأتها ووصفتها بالصديقة الغالية على قلبها.

ولولوة الملا كانت حاضرة بالتهنئة، وكذلك حلا الترك. الكاتب علي شمس والفنانة أيتن عامر والفنان يعقوب عبدالله بعد شاركوها الفرحة بكلمات تدل على محبتهم وتقديرهم لها. يا زين الصداقات اللي تدوم وتزيد المحبة!

أعمال مميزة لفاطمة الصفي

بعيداً عن أجواء الاحتفال، فاطمة الصفي دايماً مبدعة ولها أعمال قوية تحبس الأنفاس. من أعمالها مسرحية "أميرة قلبي زين"، وهي مسرحية غنائية استعراضية مستوحاة من قصة "سندريلا" المعروفة. هالمسرحية تعتبر من أضخم إنتاجات "مسرح زين" اللي له تاريخ أكثر من 15 سنة، وقدمت أول عروضها في الكويت، والكل يشهد على جمالها وإبداعها.

غير كذا، عندها مسلسل "الغميضة"، وهو مسلسل تدور أحداثه في سبعينيات القرن الماضي. يتكلم عن قصة أم كفيفة مكافحة، ومن خلال حياتها اليومية، يكشف لنا قصص إنسانية عميقة تلامس قضايا المرأة والحب والمراهقة، ويعكس ملامح تلك الحقبة الاجتماعية بكل صراعاتها ومشاعرها وأحلامها. المسلسل من إخراج علي العلي وتأليف هبة مشاري حمادة. أعمال قوية تؤكد إن فاطمة الصفي مو بس نجمة في الاحتفالات، بل نجمة ساطعة في عالم الفن والدراما.

صراحة، فاطمة الصفي كل سنة تثبت إنها مو بس ممثلة، بل قصة نجاح وإلهام. مين فيكم راح يتبنى مقولة "أنا الحاجة اللي تستاهل!" في حياته اليومية؟