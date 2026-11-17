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جمهور راشد الماجد، اللي طال شوقه، عاش ليلتين من العمر على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض، امتدت فيهم الأجواء الطربية لساعات الفجر الأولى. الماجد في هالحفلتين ما كان بس يغني، لا، رجع رسم علاقته بجمهوره بشكل جديد، وأثبت إنه فنان الأجيال اللي أغانيه لساها قوية وجميلة حتى بعد أربعة عقود!

الأمسيتين كانت أكثر من مجرد حفلات عادية، شفنا فيها «سندباد الأغنية الخليجية» قريب من جمهوره لدرجة إنه يتبادل معاهم السوالف والمزح، ويستجيب لطلباتهم. حتى إنه خلاهم يصوتون على الأغاني اللي يبون يسمعونها، وهذا كله يعكس علاقة عمرها سنين طويلة مبنية على الطرب والذكريات.

في الليلة الأولى، اختصر مشاعر الغياب والشوق بعبارة قال فيها: «أولاً وحشتوني كثير»، وبعدها مازح الحضور بطريقته الظريفة: «أنا من شوقي لكم قعدت أرقّم لكم الكراسي»، والجمهور تفاعل معاه لدرجة إن الحفل كمل للساعة ثلاثة الفجر. أما الليلة الثانية، فكانت التفاعلية فيها أعلى، لما الماجد استجاب لطلب الجمهور وغنى أغنية «أشتاق لك» بالرغم إنها ما كانت ضمن البرنامج المجهز، ومازح أحد الحاضرين.

المثير إن راشد الماجد رجع لأغانيه القديمة اللي بعضها صار له بين 35 وأربعين سنة، والغريب إنها للحين محتلة مراكز متقدمة في قوائم «بيلبورد عربية»! وهو يفسر هالنجاح بدقة الاختيار من بداية مشواره الفني، وهذا يدل إن الأغنية الصح تتعدى الزمن وتصير جزء من ذاكرة المستمعين.

طبعاً المشاعر الوطنية كان لها حضور قوي في الأمسيتين. الماجد خص الجنود المرابطين على الحد الجنوبي بأغنية خاصة تقدير لدورهم الكبير، وعبر عن اعتزازه بانتمائه للسعودية، وهذا يؤكد مكانة الأغنية الوطنية في مشواره.

راشد الماجد استرجع في رجعته للرياض ذكريات شخصية لما قاد سيارته في شوارع العاصمة مع أصحابه، مستعيداً أيام «استديو الشراع»، جولة ربطت بين بداياته القديمة وحضوره الآن. والآن هو يستعد لإطلاق ألبوم جديد وتتولى شركة روتانا ترتيب مواعيد إصداراته، وهالشي يخلي تجربته قدام اختبار جديد: هل بيقدر يضيف أعمال جديدة لرصيده الفني اللي أغانيه القديمة لساها ساحرة الجمهور؟ يا ترى وش بيكون الجاي من سندبادنا؟