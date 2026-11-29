ترفيه

شارك الفنان سامح حسين مجموعة من الصور وهو يؤدي مناسك العمرة برفقة زوجته وسام حامد وبناته، ونشرها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وظهر سامح في الصور التي شاركها عبر حسابه في «إنستجرام» وهو يرتدي ملابس الإحرام، ووجه رسالة من أمام المسجد النبوي كتب فيها: «السلام عليك يا حبيبي يا رسول الله».

تفاعل المحبون والمتابعون بشكل واسع مع الصور، وحرصوا على الدعاء له ولأسرته، وجاءت التعليقات حاملة دعوات بقبول العمرة وبالسعادة والحفظ له ولأسرته.

هذه الزيارة تأتي بعد فترة صعبة مر بها الفنان؛ فوفقاً لـ «اليوم السابع»، تعافى سامح من أزمته الصحية التي بدأت في سبتمبر الماضي واستدعت نقله للمستشفى وبقاءه فيها لعدة أيام. وكانت زوجته وسام حامد قد كشفت سابقاً عن تطورات حالته الصحية بعد وعكة مفاجئة أدت لدخوله الرعاية المركزة، وشكرت عبر «فيسبوك» كل من تواصل للاطمئنان عليه أو دعا له بالشفاء.

وبحسب «elmaser.com»، فإن حالة سامح بدأت في التحسن حينها لكنه كان يحتاج متابعة طبية مستمرة مع استمرار منع الزيارة. كما ذكر «اليوم السابع» أن الفنان عاد للمسرح في عرض «بوكس العيلة»، ووجه رسالة شكر لمحبيه.

في سياق آخر، واجه سامح حسين خلال الأسابيع الماضية شائعة عن وفاته انتشرت عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. وبادر الفنان بالرد بنفسه عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك» لينفي هذه الأخبار غير الصحيحة، حيث كتب مطمئناً جمهوره: «الحمد لله أنا بخير يا جماعة».