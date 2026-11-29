ترفيه

انتشر مقطع فيديو يوثق حضور محمد عبده حفل زفاف سعود، وهو نجل صديقه الشيخ ناصر بن عواد المحياوي الجهني، في مدينة جدة.

الحفلة كانت في قاعة تيارا، وظهر فيها "أبو نورة" وهو يعيش اللحظة بكل عفوية مع الحضور على أنغام الطرب الينبعاوي في أجواء كلها بهجة وتفاعل.

المقطع قلب الدنيا في منصات التواصل الاجتماعي، والكل متفاعل مع ظهور الفنان محمد عبده في هالمناسبة.

يا زين العفوية لما تكون مع الطرب الأصيل، مين فينا ما يحب يشوف الفنانين وهم يفلّونها بعيداً عن المسارح الرسمية؟