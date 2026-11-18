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يا جماعة، محمد إمام صراحة قرر يشتغلها صح هالمرة! بعد النجاح الكبير اللي حققه فيلمه "صقر وكناريا" اللي عُرض مؤخرًا بالسينما ويُعرض حاليًا على منصة يانغوبلاي، ما اكتفى.

الوضع صار حماس بزيادة، محمد إمام يستعد يدخل تجربتين سينمائيتين جدد: فيلم "الأساتذة" وفيلم "شمس الزناتي 2". وفوق هذا كله، بيخوض تجربة المسرح لأول مرة بحياته بمسرحية "برنس العالم"، واللي بتكون ضمن فعاليات موسم الرياض الحالي.

فيلم "الأساتذة" بيكون من إخراج أحمد خالد موسي وتأليف محمد الدباح وإنتاج "رشيدي فيلمز" للمنتج محمد رشيدي. والخطير بالموضوع إنه بيشارك ببطولته مع مين؟ مع أحمد السقا! جلسات التحضير بتبدأ قريب عشان يختارون باقي الأبطال وبعدها ينطلق التصوير. أحداث الفيلم أكشن وتشويق، وبيكشف عن بدايات شلة الزناتي قبل خمسة عشر سنة.

أما "شمس الزناتي 2"، فالقائمة مليانة نجوم! بيشارك محمد إمام البطولة ياسمين رئيس، باسم سمرة، بيومي فؤاد، محمود عبد المغني، محمد ثروت، أحمد فهيم، محمد لطفي، أحمد الرافعي، علاء مرسي، خالد أنور، أحمد عبد الحميد، أحمد ماجد، إنجي كيوان، وهشام الشاذلي. الفيلم من تأليف محمد الدباح، إنتاج محمد رشيدي – رشيدي فيلمز، وإخراج أحمد خالد موسي بعد.

ولأول مرة بنشوف محمد إمام على خشبة المسرح بمسرحية "برنس العالم"، اللي بتنعرض ضمن فعاليات موسم الرياض. المسرحية بتجمع كوكبة من النجوم: ميرنا جميل، هدى الإتربي، محمد ثروت، أوس أوس، محمد أنور، ويزو، علاء مرسي، إيمان السيد، مصطفى بسيط، وضيوف الشرف: بيومي فؤاد ومحمد عبد الرحمن. العمل من تأليف مصطفى بسيط وإخراج نادر صلاح الدين. محمد إمام بيجسد شخصية شاب مستهتر يواجه مؤامرة على عرش أبوه. يا ترى كيف بتكون أول تجاربه المسرحية؟ حماس والله!