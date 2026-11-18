مشاهير

كلنا ندري إن حفلات السجادة الحمراء مو بس عشان نعرض فيلم جديد، هي بحد ذاتها عرض أزياء عالمي! والنجمات اليوم صاروا يتنافسون مين فيهم تحول فستانها لتحفة فنية تذكرنا بأزياء الكوتور الراقية. هذا الترند قاعد يزيد بقوة في فعاليات ضخمة زي ميت غالا، وأكيد في افتتاحيات الأفلام الكبيرة اللي تعتمد على الأناقة المبهرة عشان تزيد من شهرة الفيلم وتسهل تسويقه.

ويوم أمس، تحول العرض الأول لفيلم The Hunger Games: Sunrise on the Reaping في نيويورك لموعد استثنائي مع الأناقة والإبداع. قاعة أليس تولي هول كانت تجمع لنجمات هوليوود اللي جو بإطلالات عكست شخصياتهم وأسلوبهم الخاص، وشفنا كل شيء من التصاميم المسرحية الجريئة للأنوثة الحالمة والكلاسيكية الراقية. من إيل فانينغ وماكينا غريس لجينيفر لورنس ورايتشل زيغلر وآيريس أباتو، كل وحدة منهم كانت لها بصمتها الخاصة.

شخصيات الفيلم على السجادة الحمراء!

إيل فانينغ اختارت تحتفل بشخصية إيفي ترينكيت بطريقتها الخاصة. لبست فستان نيود ناعم من جيفنشي، لكن اللي خلاه مميز صدق هي تفاصيله غير التقليدية اللي كانت عبارة عن علب مستحضرات تجميل وإكسسوارات جمال! صراحة، حركة ذكية ما توقعناها، وكانت إشارة واضحة لعالم إيفي الصاخب والمترف في الكابيتول. وما اكتفت فانينغ بس بالفستان، كملت إطلالتها بتسريحة شعر قصيرة ومجعّدة، مزينتها بإكسسوارات جمالية، ومعاها مراية يد صغيرة، وهذا كله أعطى اللوك لمسة مسرحية مبهرة، كأنها خارجة من المشهد مباشرة.

أما ماكينا غريس، فاختارت إنها تخطف الأنظار بإطلالة درامية ما تنّسي من توقيع باميلا رولاند. ارتدت فستان مخصص باللون الأزرق الكوبالت، والمميز فيه كان تصميمه من الأورغانزا اللامعة اللي تزينت بزخرفة Mockingjay مرصّعة بالكريستال. لكن المفاجأة اللي خلت الكل يتكلم عنها كان الإكسسوار المصنوع من الريش، اللي انفتح بشكل مذهل عشان يكشف عن جناحين يجننون! وهذي كانت إشارة بصرية لتحول ماكينا غريس إلى طائر الـMockingjay في الفيلم.

رقي هادي وتفاصيل فاخرة

على عكس الإطلالات المسرحية والدرامية اللي اختاروها بعض النجمات، فضّلت جينيفر لورنس الرقي الهادي طلعت على السجادة الحمراء بمعطف فخم من الحرير الأسود، وهذا المعطف من مجموعة ديور لما قبل خريف 2026. التصميم كان مطرز بتفاصيل ورود دقيقة انسابت على طول المعطف، ومعاه ياقة بيضاء متباينة أضافت لمسة كلاسيكية أنيقة. كملت لورنس إطلالتها بأقراط متدلية مستوحاة من المجوهرات العتيقة، ومرصّعة بالألماس والعقيق الأسود من Fred Leighton. وبعيداً عن اعتماد الأزياء المستوحاة مباشرة من الشخصيات، حملت تطريزات الورود في إطلالتها إشارة ناعمة لرمزية الزهور المتكررة في عالم The Hunger Games.

راشيل زيغلر أضافت جرعة منعشة من الألوان للسجادة الحمراء، باختيارها فستان أنيق باللون الأخضر من توقيع المصمم اللبناني زهير مراد. الدرجة الغنية للون برزت بقوة بين الإطلالات الداكنة والمحايدة اللي غلبت على الأمسية، والتصميم بقصته الراقية أعطى حضورها لمسة من الفخامة والاحتفالية. اللي ميز الفستان صدق كان كورسيه الدانتيل المخفي تحت الصدر والمثبت بوردة كبيرة عند الصدر، ومعاه ذيل على شكل نص تنورة ينحدر من ورا بطابع مونوكرومي. كل هالتفاصيل عززت من تأثير الفستان الدرامي اللي خلاه يناسب الإطلالات المسرحية في المناسبات المهمة.

أما آيريس أباتو، فاختارت تحتفل بالأنوثة الرومانسية بفستان وردي باهت من تصميم إرديم. الفستان كان يتميز بتفاصيل دقيقة من الريش والتطريزات البرّاقة اللي أضافت عليه فخامة وحضوراً حالماً. لوحة الألوان الهادية أعطت الإطلالة طابعاً أنثوياً رقيقاً يجمع بين الرومانسية والفخامة، مع لمسة البريق اللي تناغمت بشكل مثالي مع الأجواء الاحتفالية اللي سيطرت على العرض الأول. بصراحة، هالنجوم عرفوا كيف يخطفون الأضواء ويبقون حديث الكل! مين تتوقعون كانت الأجمل في هالليلة الفنية بامتياز؟