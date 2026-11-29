ترفيه

فيفي عبده قررت تغير الموجة وتبتعد عن الكوميديا في مسلسلها الجديد «حرب باردة»، اللي راح ينعرض في موسم دراما رمضان 2027. المسلسل من فئة الأعمال القصيرة اللي تتكون من 15 حلقة بس، وتشارك في بطولته بجانب طارق لطفي وغادة عادل.

قصة المسلسل بتجينا في قالب اجتماعي تشويقي، وبنشوف فيها طارق لطفي وغادة عادل في دور زوجين يمرون برحلة صعبة مليانة أزمات متتالية ومفاجآت ما كانت على البال. وانضم مؤخراً للفريق الفنان أحمد رزق ليكون ضمن قائمة أبطال العمل، بينما تولى محمد سيد بشير التأليف، وأحمد جوبة الإخراج، وأحمد الجنايني الإنتاج.

الشي اللي يلفت النظر هو رجوع طارق لطفي وغادة عادل للعمل مع بعض في مسلسل درامي بعد سنوات طويلة من الغياب، آخر مرة اجتمعوا فيها كانت في فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» سنة 1998، اللي شارك فيه أيضاً محمد هنيدي ومنى زكي وأحمد السقا وهاني رمزي.

أما بالنسبة لفيفي عبده، فكان آخر ظهور لها في رمضان 2026 من خلال برنامج «ألف ليلة» على MBC مصر، وكان برنامج كوميدي ترفيهي استضافت فيه مجموعة كبيرة من نجوم الفن. كما سبق واجتمعت مع طارق لطفي في رمضان 2025 بمسلسل «العتاولة 2» اللي حقق نجاح ساحق وكان في إطار شعبي، وشارك فيه أحمد السقا، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، ومصطفى أبو سريع، وكان من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج شركة Cedars Art Production.

تفتكرون فيفي عبده بتضبط الدور الجاد والتشويقي ولا بنشتاق لضحكها؟