Valerie Lungu a dat cu limbajul în Asia Express: laudă Mirela Vaida, dar o numește pe Raluca Bădulescu „prefăcătoare”

Vedete

Valerie Lungu a decis să pună lucrurile în clar într-un live pe TikTok, analizând relația cu două dintre vedetele de la Asia Express. Deși tensiunile dintre ea și Mirela Vaidă au fost evidente în perioada în care au făcut echipă, Valerie a ales să îi laude calitățile artistice, ignorând pentru moment conflictele dintre ele.

Influencerița a fost destul de generoasă cu adjectivele atunci când s-a referit la prezentatoare, numind-o „un pumn de talent”, la care „iese talentul pe dinafară”. Valerie a apreciat faptul că Mirela are o voce senzațională și este o actriță de minune, concluzionând că este o „femeie top”. Singurul „defect” menționat a fost faptul că ambele au temperamentul vulcanic și tendința de a vorbi mult, Valerie recunoscând că Mirelei „nu îi tace gura niciodată”, dar că știe exact ce vrea.

Tonul s-a schimbat când discuția a ajuns la Raluca Bădulescu, care a revenit în emisiune pentru a-i însoți pe Maurice Munteanu și Connie Preda. Aici, Valerie a trecut rapid de la laude la critici dure, acuzând-o pe Raluca de prefăcătorie. Potrivit ei, există o diferență uriașă între imaginea proiectată în fața camerelor și comportamentul din culise.

Valerie susține că Raluca „face spume” cât timp rulează filmările, dar imediat ce camerele se opresc, devine brusc prietenoasă și întreabă „Hei, ce faci?”. Pentru ea, această schimbare de atitudine înseamnă că „mai mare prefăcătorie nu există”, menționând că are impresia că nu se uită la aceeași emisiune.

Atacul nu s-a oprit aici, Valerie criticând și limbajul folosit de Raluca Bădulescu. Ea a spus că Raluca „abia a intrat, și care înjură” și că Raluca „nu știe nimic în afară de organele genitale”.

Sincer, cine mai are răbdare cu dramele astea de reality show? Noi credem că e interesant cum talentul e recunoscut chiar și între „dușmani”, dar prefăcătoaria nu trece niciodată neobservată. Voi ce ziceți, Valerie a fost prea dură sau a zis exact ce gândește toată lumea?