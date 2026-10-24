Sebastian Iotu a transformat drama Biancăi într-o glumă: „Vi le trimit în Thailanda?”

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Sebastian Iotu a decis să aducă puțin humor în mezzo-giocul dramatic al surorii sale. După ce Bianca Iotu i-a transmis indirect să adune din casă hainele lui Remi Dobre, Sebastian a transformat toată solicitarea într-un videoclip amuzant pe rețelele de socializare.

În înregistrarea publicată, acesta strânge câteva haine și mimează un apel telefonic cu sora lui, care se află în Thailanda. Sebastian a continuat sceneta și prin text, întrebând ironic unde ar trebui să ducă bagajul: „Am luat hainele, acum unde le duc, vi le trimit în Thailanda?”.

Deși videoclipul arată cum strânge articole vestimentare, nu există nicio confirmare oficială că acele haine îi aparțin efectiv lui Remi Dobre sau că au fost chiar scoase din locuință.

Înainte de acest moment comic, Sebastian a fost însă mult mai serios și a intervenit public pentru a o apăra pe sora lui. După ce au fost difuzate imagini intime dintre Bianca și Narcis Bujor, acesta le-a reproșat dur criticilor care au început să o jignească pe concurentă.

Sebastian a ironizat faptul că aceiași oameni se plângeau anterior de lipsa evenimentelor din emisiune. „Cum s-o judecați pe soră-mea, până acum ați comentat că e cel mai plictisitor sezon Insula iubirii... Ziceți mersi că aveți și voi subiect de bârfă, țațelor”, a scris acesta pe Instagram.

Sincer, e fair ca Sebastian să pună limitele, dar gluma cu curieratul până în Thailanda e clar câștigătorul zilei. Oare cine plătește transportul?