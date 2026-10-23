Alexandru Constantin a încercat să „fure” o vacanță în Zanzibar cu Raluca Pastramă: „Ești absolut superbă!”

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Alexandru Constantin a profitat de prezența Ralucăi Pastramă în platoul emisiunii Spynews TV Live pentru a-i face un șir de complimente, lucrurile ajungând rapid la o propunere destul de îndrăznețoară. Deși cei doi s-au ținut de mână în timpul conversației, trebuie precizat că între ei nu există vreo relație, .

Planuri pentru singuratici și o tombolă exotică

Totul a început când Raluca Pastramă a povestit despre noul său proiect, care se adresează persoanelor singure ce își doresc să își găsească jumătatea. Vedeta a anunțat că organizează două petreceri speciale, la care vor putea participa doar cei care au completat un formular creat special de ea pentru acest scop.

În timp ce discuta despre acest proiect, a ieșit la iveală faptul că Raluca se gândește să organizeze și o tombolă. Premiul ar fi fost o vacanță gratis în Zanzibar. Alexandru Constantin a dorit să afle mai multe despre preferințele ei în materie de bărbați.

„Hai să mergem noi în Zanzibar!”

Dialogul dintre cei doi a devenit rapid savuros, prezentatorul TV încercând să se „înscrie” și el în lista celor care vor să fie alături de vedetă. Alexandru Constantin nu s-a rezervat în a-i spune Ralucăi că este „absolut superbă” și a încercat să transforme ideea de tombolă într-o invitație personală.

„Pot să mă înscriu și eu? (...) Hai să mergem noi în Zanzibar! În dragoste la prima vedere nu crezi?”, l-a întrebat el. Deși Raluca a răspuns cu un „Nu!” ferm, Alexandru a insistat, argumentând că dragostea la prima vedere este posibilă chiar din prima clipă în care vezi pe cineva. El a mai adăugat că, dincolo de aspectul fizic, există o energie pe care o simți atunci când dai mâna cu cineva sau te uiți în ochi.

Când Raluca l-a întrebat dacă are o relație, prezentatorul a fost prompt în a confirma faptul că este un bărbat fără obligații, declarând: „Eu, nu, sunt singur. Asta zic!”.

Condițiile Ralucăi pentru o nouă relație

În cadrul aceleiași emisiuni, prezentată alături de Mara Bănică, Raluca Pastramă a fost întrebată dacă este deschisă ideii de a începe o nouă relație de cuplu. Vedeta a răspuns afirmativ, subliniind însă că are nevoie de un partener care să fie capabil să îi accepte și să îi înțeleagă stilul de viață și programul foarte încărcat.

Raluca a explicat că orice om are nevoie de partea aceea a vieții, însă cel care ar dori să stea „de a dreapta ei” trebuie să accepte parcursul său și timpul pe care îl petrece alături de fetițele sale. Ea a concluzionat că acest lucru nu este imposibil, deoarece atunci când îți dorești cu adevărat să faci loc unui om în viața ta, reușești să faci asta.