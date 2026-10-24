Lidia Buble despre zvonurile despărțirii de iubitul milionar: „Sunt foarte bine”

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Lidia Buble a fost surprinsă recent la cumpărături, moment în care a fost întrebată despre zvonurile care au apărut în ultima perioadă referitor la viața ei personală. Mai exact, s-a spus că relația artistei cu omul de afaceri Horațiu Nicolau ar fi ajuns la final. Lidia a evitat să confirme sau să infirmeze direct ce se întâmplă, în aceste clipe, în viața ei sentimentale.

Când a fost întrebată dacă mai există șanse de reîmpăcare, Lidia Buble a ales să nu dezvăluie detalii concrete, insistând pe faptul că este o persoană discretă. Ea a subliniat că toată lumea are nevoie de o viață personală privată și a spus că se simte foarte bine.

Planuri de viitor și momente cu familia

În ciuda întrebărilor incomode despre despărțire, artista a vrut să transmită faptul că trece printr-o perioadă pozitivă în alte aspecte ale vieții sale. Lidia Buble a dezvăluit că se pregătește să lanseze piese noi,

De asemenea, ea a menționat că este sănătoasă și fericită, fiind anticipată vizita familiei sale, care urmează să vină în vizită cât de curând. Această notă de optimism vine într-un context în care se speculează că artista ar trece prin momente extrem de dificile în plan personal.

Contextul relațiilor artistei

Lidia Buble formează cu Horațiu Nicolau, un om de afaceri român în vârstă de 65 de ani, un cuplu începând cu anul 2022. Relația cu Răzvan Simion se încheiase cu mai bine de șase ani în urmă.

În prezent, există informații care sugerează că Lidia s-ar afla din nou în mijlocul unei decepții sentimentale, însă poziția ei oficială rămâne una de rezervă, concentrându-se pe faptul că se simte bine și preferă să își păstreze intimitatea.

Ce prețuiește Lidia Buble într-o relație

Analizând declarațiile anterioare ale artistei, aceasta a oferit în trecut câteva detalii despre ceea ce consideră esențial într-o relație de cuplu. Într-o discuție pentru Fresh by Unica, Lidia Buble a punctat importanța creativității și a capacității de a surprinde partenerul de viață, considerând că aceste elemente ajută la spargerea barierelor dintre doi oameni.

Artista s-a descris pe sine ca fiind „iubibilă” și a afirmat că este ușor de iubit deoarece oferă foarte mult și fără limite. Deși a recunoscut că această calitate nu a ajutat întotdeauna, ea a ales să nu se schimbe pentru nimeni, dorind să rămână așa cum este. Lidia a mai menționat și faptul că Dumnezeu intervine uneori în viețile oamenilor pentru a elimina persoanele care nu mai trebuie să fie prezente.

În ceea ce privește calitățile pe care le caută sau le prețuiește la un partener, Lidia Buble a enumerat trei piloni fundamentali: iubirea necondiționată, respectul și încrederea. Ea consideră că fără aceste trei elemente nu se poate clădi o relație frumoasă și a spus că a fost binecuvântată și le are pe toate.