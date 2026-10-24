Gestul clubului FC Rapid pentru adolescentul rănit în atacul din Bistrița

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Reprezentanții clubului FC Rapid au anunțat că au stabilit deja legătura cu familia adolescentului rănit în urma incidentului din școala din Bistrița. Băiatul, care este un mare fan al echipei, a fost rănit în momentul în care a sărit în apărarea profesoarei sale de matematică. Clubul a precizat că a contactat atât părinții micului rapidist, cât și reprezentanții instituției de învățământ încă din primele momente după ce a avut loc tragedia.

Susținerea pentru „eroul” rapidist

Clubul FC Rapid a ales să publice un mesaj emoționant pe Facebook, prin care își transmite tot sprijinul familiei și adolescentului în această perioadă dificilă. Reprezentanții echipei au subliniat faptul că, din respect pentru intimitatea băiatului și a rudelor sale, vor să le ofere liniștea necesară pentru recuperare. În mesaj, clubul l-a numit pe adolescent „erou” și a insistat pe faptul că întreaga familie rapidistă este alături de el și îi ține pumnii.

Mai mult, cei de la FC Rapid au făcut o promisiune specială pentru momentul în care elevul se va vindeca: acesta este așteptat cu brațele deschise în cadrul echipei pe care o susține. Clubul a transmis mesajul: „Abia așteptăm să ne întâlnim la București! Până atunci, ai grijă de tine și fă-te bine! Giuleștiul te așteaptă, iar noi abia așteptăm să te cunoaștem!”.

Detaliile despre atacul din școală

Incidentul care a stârnit revoltă în mediul online a început atunci când un elev de 13 ani a înjunghiat o profesoară de matematică. În acest context, celălalt adolescent a intervenit pentru a o apăra, fiind și el rănit în timpul atacului. Potrivit sursei, la momentul publicării acesteia, cei doi se aflau la spital, iar starea lor era stabilă.

Atmosfera de teroare din rândul elevilor

Pe lângă impactul fizic al atacului, există o stare de șoc profundă în cadrul școlii din Bistrița. O mamă a elevilor a spus că elevii sunt terorizați și speriați de ceea ce s-a întâmplat. Anuța Motofelea, o mamică a unui elev din acea instituție, a mărturisit că fiul ei a refuzat să meargă la școală, temându-se că s-ar putea produce un alt incident similar. Ea a relatat că fiul ei a spus: „Mami, dacă se trezește un alt copil să facă ce a făcut copilul acela?”.

Deși a descris școala ca fiind o instituție foarte bună, cu profesori excepționali și elevi cuminți, mama elevului a subliniat că ceea ce s-a întâmplat reprezintă un semnal de alarmă pentru toți părinții. Ea a spus că și profesorii sunt „puțin” traumatizați de situație și a sugerat ca ar fi necesară prezența unui psiholog pentru copii. Acesta ar putea să le explice elevilor că un astfel de lucru nu mai are cum să se repete pe viitor.

Reacțiile publice la actul de curaj

Actul de altruism al adolescentului a ajuns și la cunoștința altor personalități. Cătălin Moroșanu s-a declarat impresionat de faptul că elevul și-a apărat profesoara, transmitându-i mesajul: „Ai tot respectul meu”.