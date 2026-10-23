Brândușa Socaciu a replicat la acuzațiile Marinei Almășan: „A mințit în mai multe rânduri”

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Brândușa Socaciu a decis să nu mai tacă în urma acuzațiilor lansate de Marina Almășan, care a sugerat că soția artistului ar fi responsabilă pentru decesul lui Victor Socaciu. Văduva regretatului cântăreț a făcut precizări publice și a oferit detalii despre momentele dramatice dinaintea morții lui, contestând afirmațiile jurnalistei.

Tensiunile dintre cele două durează de ani buni. Disputa a luat cu adevărat amploare după dispariția lui Victor Socaciu, moment în care Marina Almășan a început să pună sub semnul întrebării modul în care Brândușa s-a ocupat de artist în ultimele sale zile. Marina Almășan ar fi sugerat că lipsa îngrijirii adecvate ar fi contribuit la sfârșitul său tragic.

Războiul declarațiilor și demersurile legale

Prin intermediul avocatei sale, Dalina Terzi, Brândușa Socaciu a transmis un punct de vedere oficial. Ea susține că Marina Almășan a încercat să influențeze percepția publicului folosindu-se de presupuse explicații medicale legate de problemele de sănătate ale cântărețului. Mai mult, Brândușa acuză jurnalista de la TVR că a lăsat să se înțeleagă faptul că ea ar purta responsabilitatea pentru dispariția soțului său.

Soția artistului a decis să recurgă la demersuri legale împotriva Marinei Almășan, acuzând-o că ar fi răspândit informații lipsite de temei. Brândușa a precizat că aceste declarații au fost făcute atât către reprezentanții mass-media, cât și prin postări pe rețelele de socializare, privind ceea ce jurnalista ar considera cauze ale decesului survenit în 2021.

Adevărul despre legătura dintre cele două

Într-un mesaj tranșant, Brândușa Socaciu a reamintit un detaliu esențial: în 2021, anul în care a decedat soțul ei, cei doi erau căsătoriți de șapte ani. Pe de altă parte, Victor Socaciu era divorțat de Marina Almășan din martie 2012. Din acel moment, artistul întrerupsese orice comunicare sau legătură cu fosta soție, o realitate cunoscută tuturor celor din anturajul său și chiar și celor din cercul Marinei Almășan.

Din cauza acestui fapt, Brândușa susține că Marina Almășan nu a avut niciodată posibilitatea obiectivă de a cunoaște detalii despre situația medicală a lui Victor Socaciu după divorțul din 2012. Cu toate acestea, după decesul artistului, jurnalista ar fi încercat repetat să convingă publicul că văduva a provocat, fie intenționat, fie din neglijență, condiția medicală care a dus la moarte. Brândușa consideră că Marina Almășan s-a folosit de calitatea de „jurnalist respectabil” și de pretinse informații medicale certe pentru a o denigra.

„Bomba” de la unitatea medicală

Marina Almășan ar fi invocat informații medicale primite de la personalul care l-a îngrijit pe Victor Socaciu în ultimele sale luni de viață. Pentru a verifica acest lucru, Brândușa Socaciu s-a adresat direct unității medicale unde artistul a fost tratat și unde a și decedat. Ea a vrut să afle dacă și în ce context legal au fost furnizate aceste informații Marinei Almășan.

Potrivit Brândușei Socaciu, reprezentanții unității medicale au precizat că Marina Almășan nu a fost informată despre evoluția stării de sănătate a artistului, deoarece nu avea dreptul legal de a accesa astfel de date. Mai mult, s-a confirmat că jurnalista nu a solicitat și nu a primit niciun fel de informații privind situația medicală a lui Victor Socaciu în anul 2021, lucru care nici nu ar fi fost posibil din punct de vedere legal, având în vedere reglementările privind protecția datelor cu caracter personal și confidențialitatea relației medic-pacient.

Brândușa Socaciu a atașat răspunsul primit de la spital, concluzionând că nu mai este nevoie de alte dovezi pentru a demonstra faptul că Marina Almășan a mințit în mai multe rânduri.