Greșeala pe care Marisa Paloma a făcut-o alături de partener după naștere: „Ne oboseam împreună”

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Marisa Paloma a dezvăluit detaliile unei perioade extrem de dificile din viața ei de familie, apărută după nașterea fiicei lor. Creatoarea de conținut spune că ea și partenerul său au făcut o greșeală în gestionarea primelor luni după naștere, iar perioada a fost solicitantă pentru întreaga familie.

Marisa Paloma este creatoare de conținut și a ales să împărtășească, într-un interviu exclusiv, lecțiile învățate din propria experiență.

Colici și intoleranțe care au complicat totul

Primele luni după venirea pe lume a fetiței nu au fost deloc ușoare, deoarece micuța s-a confruntat cu probleme de sănătate care au crescut nivelul de stres din casă. Marisa a explicat că fiica lor a avut colici până în jurul vârstei de patru luni. Ulterior au descoperit și intoleranța la lactoză, abia la 6 luni.

Această combinație de colici și intoleranță la lactoză a creat un scenariu solicitant, pe care Marisa l-a descris ca având un rezultat devastator pentru câteva luni.

Capcana „solidarității” excesive

Greșeala principală a constat în modul în care Marisa și partenerul ei au ales să gestioneze aceste momente critice. În loc să își împartă responsabilitățile pentru a permite unui membru al cuplului să se odihnească, aceștia au încercat să fie amândoi prezenți în fiecare moment complicat, inclusiv în timpul nopților albe. Ideea lor era să treacă împreună prin această etapă, însă rezultatul a fost că au ajuns amândoi epuizați în același timp.

Marisa a mărturisit că nu au dormit separat și au stat cu copilul împreună, ceea ce a făcut ca momentele de odihnă să devină din ce în ce mai grele de atins. În acea perioadă, situația a ajuns în punctul în care existau multe zile în care dormeau doar două ore pe noapte. Marisa spune că la vremea aceea nici nu i se mai părea ceva ieșit din comun, ci o realitate firească.

Sfatul pentru părinți: organizarea în ture

Privind în urmă, experiența a schimbat modul în care Marisa Paloma vede organizarea vieții de familie și împărțirea responsabilităților. Ea consideră că este vital ca părinții să găsească o modalitate prin care fiecare să poată avea parte de odihnă, deoarece părinții trebuie să se sprijine reciproc.

Sfatul ei general pentru toți părinții, nu doar pentru mămici, este să evite să se obosească împreună. Ea consideră că o soluție poate fi organizarea în ture. Exemplul ei: dimineața stă tatăl cu copilul, după-amiaza mama. În acest fel, fiecare are ocazia să își refacă energia.