Frankie explică de ce a plâns la plecarea lui Marcel: „Am locuit 12 zile împreună”

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Frankie a decis să clarifice situația după ce a plâns la plecarea lui Marcel Andrei de la Insula Iubirii. Într-un răspuns publicat pe Instagram, ispita a explicat că cele 12 zile petrecute în aceeași vilă au contat pentru ea, chiar dacă în afara emisiunii 12 zile nu înseamnă mult.

„De ce am plâns? Am plâns pentru că noi am locuit 12 zile împreună. Știu că afară 12 zile nu sunt multe, dar acolo, pe insulă, timpul nu se mai simte cum se simte aici”, a scris ea. A mai adăugat că i-a părut rău ca Marcel să plece și că nimic din ceea ce a făcut în emisiune nu a fost motivat de răutate.

Frankie a susținut că a încercat doar să îi ofere lui Marcel o altă perspectivă asupra relației sale, considerând că este important ca oamenii din jur să te ajute să „deschizi ochii” atunci când ești orbit de dragoste. Totuși, a precizat că decizia de a asculta sau nu aceste observații a aparținut strict lui.

Plecarea lui Marcel a provocat regret și printre concurenți. Ionuț Mocăniță a declarat că îl considera un frate mai mare și că nu și-a dorit ca acesta să părăsească programul.

Sincer, cine nu s-a simțit „orbit de dragoste” măcar o dată, dar să plângi după 12 zile de conviețuire în vilă e deja nivelul suprem de dramă pentru Insula Iubirii. Oare mai au loc în bagaje și lacrimile, sau le lasă pe insulă ca amintire?