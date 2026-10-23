S-ar fi terminat pentru Erika Isac și M.G.L.? Indiciile de pe social media dau batul în vinde

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Erika Isac și M.G.L. s-ar fi despărțit după mai bine de un an de relație. Niciunul dintre cei doi nu a făcut o declarație directă despre separare, iar informația rămâne la nivel de zvon.

Totul a început acum câteva zile, când „detectivii” de pe social media au observat că cei doi nu se mai urmăresc reciproc. Mai mult, fotografiile și videoclipurile în care apăreau împreună ar fi dispărut de pe profilurile lor.

Bomba a venit însă de pe TikTok, unde o fană a scris un comentariu la unul dintre videoclipurile Erikai Isac. Mesajul făcea referire la zvonurile conform cărora artista s-ar fi mutat deja într-un alt apartament după ruptura dintre ea și M.G.L. „Alt apartament, deci este adevărat”, a scris urmăritoarea.

Erika Isac nu a oferit detalii și nici nu a explicat public ce s-a întâmplat, dar a apreciat comentariul, iar reacția sa a stârnit noi discuții în rândul fanilor, care au văzut în acest gest o posibilă confirmare indirectă a separării.

În absența unui comunicat oficial, fanii au rămas să speculeze pe baza acestor indicii digitale. Rămâne de văzut dacă vreunul dintre cei doi va decide să confirme oficial separarea sau dacă vor continua să lase „like-urile” să vorbească pentru ei.

Oare mai există cupluri care se rup fără să dea unfollow pe Instagram?