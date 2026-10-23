Andreea Antonescu despre relația cu Andreea Bălan și revenirea trupei André: „Pur și simplu viața”

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Andreea Antonescu a decis să vorbească deschis despre legătura actuală cu Andreea Bălan, punând punct speculațiilor despre conflicte sau orgolii. Artista consideră că lucrurile sunt mult mai simple decât și-a imaginat publicul, iar distanțarea dintre cele două a fost determinată pur și simplu de parcursul diferit al fiecăreia. Conform ei, maturizarea a jucat un rol central, iar faptul că fiecare și-a construit propria viață a dus în mod firesc la căi separate.

Ce a apropiat și ce a despărțit cele două artiste

Cântăreca și acum reflectează la anii petrecuți împreună în trupa André, perioadă în care ambele au cunoscut succesul încă de la o vârstă fragedă. Andreea Antonescu crede că publicul s-a simțit implicat în povestea lor pentru că fanii au crescut odată cu ele. Experiențele extraordinare trăite pe scenă au creat o legătură pe care, according to ei, foarte puțini oameni o pot înțelege, deoarece au trecut împreună prin situații pe care alții le trăiesc într-o viață întreagă.

Referitor la momentul despărțirii, artista a explicat că nu este cazul să fie căutat un vinovat atunci când două destine încep să meargă în direcții diferite. Aceasta a subliniat faptul că oamenii evoluează diferit, iar alegerea și provocările personale ale fiecăreia au fost cele care au condus la acest rezultat. Pentru ea, totul face parte din procesul normal de evoluție a unei persoane.

Respectul mai presus de orice conflict

Când a fost întrebată dacă orgoliile au influențat relația lor, Andreea Antonescu a negat ideea că totul poate fi explicat prin acest prisma. Ea vede lucrurile cu mai multă înțelepciune acum decât o făcea la 20 de ani și consideră că oamenii intră în viața noastră cu un anumit scop, care se poate transforma odată cu timpul. În acest context, singurul lucru care contează pentru ea este păstrarea respectului reciproc, alegând să prioritizeze acest aspect în locul oricărei alte interpretări a relației lor.

Misterul absenței de la nunta Andreei Bălan

Unul dintre cele mai discutate subiecte a fost faptul că Andreea Antonescu nu a fost prezentă la nunta fostei sale colege. Totuși, artista a refuzat să intre în detalii specifice despre motivele acestei absențe, transmitând clar că nu mai simte nevoia să răspundă tuturor speculațiilor din spațiul public. Ea consideră că maturitatea înseamnă și capacitatea de a lăsa lucrurile acolo unde sunt, fără a mai recurge la reproșuri sau regrete.

În loc să explice fiecare situație, Andreea Antonescu a ales să păstreze amintirile frumoase și respectul pentru ceea ce au construit împreună. Artista a transmis, totodată, urări de fericire pentru Andreea Bălan, insistând pe faptul că este împăcată cu propriul drum și cu toate deciziile luate de-a lungul timpului.

Ar putea reveni trupa André pe scenă?

În ceea ce privește posibilitatea unei noi colaborări sau a revenirii trupei André, Andreea Antonescu a lăsat ușa deschisă, afirmând că a învățat să nu spună niciodată „niciodată”. Deși în prezent fiecare are propriul drum, ea păstrează recunoștință pentru anii de activitate, considerând că aceștia au fost esențiali pentru devenirea ei ca artist și ca om, fiind amintiri pe care nimic nu le poate șterge.

Muzica și scena rămân o mare iuborie pentru ea, însă orice revenire ar trebui să se întâmple firesc, nu din obligație. Artista crede că un astfel de moment ar trebui să vină cu bucurie și cu aceeași energie sinceră pe care publicul a iubit-o la început, deoarece muzica trebuie să fie bazată pe emoție pentru a fi autentică. Dacă viața va crea contextul potrivit, lucrurile se vor așeza natural.

Context

Andreea Antonescu este o cântăreacă româncă, cunoscută în special pentru perioada în care a făcut parte din trupa André împreună cu Andreea Bălan.