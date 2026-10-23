Narcis Bujor despre Nattasha Black: „Am creat un zid ca să ascundem ceea ce suntem”

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Narcis Bujor a mărturisit în podcastul lui Bursucu’ că telespectatorii nu s-au înșelat când au observat asemănări între el și Nattasha Black. Ispita consideră că ambii au ales să își protejeze vulnerabilitățile și emoțiile .

Deși Nattasha Black afișează o imagine dominantă și puternică, Narcis Bujor crede că aceasta ascunde o latură sensibilă și o persoană bună, lucruri pe care el le-a simțit, chiar dacă concurenta le-a negat. „Am creat un zid ca să ascundem ceea ce suntem, de fapt, fiindcă ce avem noi de oferit este foarte ușor de rănit. Am creat munți, ziduri, bariere, am pus sârmă ghimpată și tot ce se putea face ca să nu ajungă nimeni la noi”, a explicat el, adăugând că o respectă pe aceasta.

Pe lângă analiza sa despre Nattasha, Narcis Bujor a fost în centrul atenției și din cauza conexiunii puternice dezvoltate cu Bianca Iotu în cadrul emisiunii. Relația celor doi a fost intens comentată de public pe parcursul show-ului.

Tatuatorul a detaliat și un moment specific în care a ales să se retragă în camera sa după ce a petrecut timp cu Bianca Iotu. A explicat că a făcut acest lucru pentru a evita să fie văzut de celelalte fete din vilă și astfel să nu declanșeze noi discuții. Narcis a menționat că ambii s-au bucurat de moment, însă a observat că Bianca a părut puțin tristă când a plecat.