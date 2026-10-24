Alina Pușcău a reacționat emoționat la mesajul lui Dan Alexa: „Te iubesc, fratele meu drag!”

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Alina Pușcău a trecut printr-o perioadă critică după ce a fost diagnosticată cu cancer la sân, însă veștile primite în ultima vreme i-au adus motive de bucurie. Vedeta a anunțat recent că tumorile s-au retras.

În tot acest timp, Alina nu a fost singură, beneficiind de sprijinul persoanelor apropiate. Printre acestea s-a numărat și Dan Alexa, care a ales să vorbească despre starea de sănătate a vedetei într-un interviu. După ce a auzit declarațiile fostului fotbalist, Alina Pușcău a decis să îi transmită un mesaj special.

Susținerea lui Dan Alexa în momentele grele

Dan Alexa s-a numărat printre cei care au oferit încurajări încă din momentul în care Alina a început să se confrunte cu problemele de sănătate. Fostul fotbalist a vorbit în mai multe rânduri despre vedetă, mărturisind faptul că își dorește ca aceasta să depășească perioada dificilă prin care trece.

În declarațiile sale, Dan Alexa a precizat că păstrează legătura cu Alina și că se bucură enorm pentru veștile bune primite de aceasta. El a avut doar cuvinte de laudă la adresa ei, dezvăluind faptul că o consideră o persoană deosebită și un om excepțional. Mai mult, fostul fotbalist a recunoscut că rezultatele anunțate de Alina Pușcău au fost neașteptat de bune, având în vedere intervalul de timp relativ scurt în care s-au produs. Din acest motiv, el speră ca lucrurile să continue să evolueze favorabil.

Dan Alexa a mai subliniat faptul că atât el, cât și celelalte persoane apropiate de vedetă, încearcă să îi fie alături pe cât posibil, deoarece consideră că Alina merită să treacă peste această etapă. „Țin legătura cu ea, eu o iubesc pe Alina, e un om excepțional. Avea vești excepționale, nesperate într-un timp destul de scurt. Să-i dea Dumnezeu sănătate! Noi suntem alături de ea atât cât se poate. E un om deosebit și chiar merită să treacă peste asta”, a declarat acesta.

Mesajul afectuos de pe Instagram

Reacția Alinei Pușcău a venit prin intermediul paginii sale de Instagram, unde a distribuit un mesaj prin care i-a mulțumit fostului fotbalist pentru cuvintele frumoase primite. Vedeta s-a adresat lui Dan Alexa într-un mod foarte afectuos, numindu-l „fratele ei drag” și exprimându-și mândria față de acesta.

Alina a ales să îi transmită direct sentimentele sale de recunoștință pentru prezența sa în viața ei în momentele de încercare. „Te iubesc, fratele meu drag, Dan! Îți mulțumesc din suflet că ești alături de mine pe acest drum. Sunt mândră de tine și îți doresc mult succes în tot ceea ce faci”, a scris ea pe rețelele sociale.

Context: Dan Alexa este un manager de fotbal profesionist și fost fotbalist care a jucat ca mijlocaș, fiind în prezent la conducerea clubului ASU Politehnica Timișoara din Liga II.