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Dacă vrei să afli rapid dacă bărbatul tău e sincer, există un test de fidelitate rapid. Planul e simplu: dimineața, în timp ce el încă doarme, îl întrebi dacă pleacă la a lui sau rămâne la tine.

Și pentru cei care au probleme cu somnul, avem povestea unui pacient care visa constant că se află într-un stadion de fotbal, cu 30.000 de oameni care îi cereau să dea mingea mai departe. Medicul i-a prescris pastile pentru a scăpa de aceste vise, dar bărbatul răspunde că în seara aceea este finala Champions League și nu poate să-și lase echipa la greu.

În altă parte, la un restaurant, un client a descoperit ceva neapetitent în farfurie. Când l-a chemat pe chelner pentru a-i spune că are ceva în supă, acesta a răspuns: „Nu mă interesează dacă e mică! Eu am comandat supă, nu insecte!”

Povestea nu s-a terminat aici, pentru că după ce chelnerul a schimbat farfuria, s-a întors cu o nouă observație. Acesta a spus calm: „A, da… probabil că cea din prima supă și-a chemat un prieten să vadă de ce a fost mutată!” Adică, insecta din prima supă și-a chemat un prieten ca să vadă de ce a fost mutată.

Sincer, ultima asta cu insectele are un nivel de optimism care ne lipsește în viață. Voi ce ziceți, ați mai mânca din supa aia sau ați pleca direct din restaurant?