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Anca Serea a ajuns joi seară, 26 noiembrie, la camera de gardă, unde a primit perfuzii și a făcut analize. Decizia de a merge la spital a venit după ce vedeta spune că nu și-a mai simțit mâinile și picioarele.

Joi fusese o zi extrem de agitată pentru aceasta. Programul a început cu drumurile copiilor la școală, urmate de un eveniment și alte responsabilități. Pentru seară, Anca îi promisese fiicei sale, Leah, o vizită la târgul de Crăciun, însă planul a fost întrerupt de simptomele apărute.

Fiul ei cel mare, David, a venit rapid să îi fie alături în seara în care a avut nevoie de îngrijiri medicale. Anca Serea i-a mulțumit public pentru sprijinul oferit, menționând că băiatul ei „nu mă lasă niciodată la greu și care efectiv s-a teleportat să ajungă la mine în 15 minute într-un trafic infernal”. Aceasta a mai adăugat: „David, nu știu ce am făcut să te merit, dar știu sigur că sunt cea mai norocoasă mamă din Univers!”.

În relatarea publicată pe Instagram, vedeta nu a precizat un diagnostic sau cauza simptomelor. A povestit însă despre experiența din spital și despre lecția primită: „Ieri, după o zi plină de emoții, drumuri, copii și responsabilități, am ajuns la camera de gardă. Au urmat perfuzii, analize și o lecție pe care poate aveam nevoie să mi-o reamintesc: sănătatea trebuie să fie o prioritate!”.

Anca Serea a regretat faptul că nu mai a putut merge la târgul de Crăciun, iar în dimineața următoare, fiica sa, Leah, a reacționat astfel. Fata a luat-o în brațe și i-a spus: „Lasă, mami, mergem în weekend!”. Leah își dorește foarte mult să vadă cele șase tărâmuri magice ale labirintului.