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Să spunem sincer, asta e definiția unui final fericit. Nattasha Black și Lorenzo, care au reușit să rămână împreună în contextul haotic al Insulei Iubirii, s-au revăzut într-un scenariu pe care nici ei nu l-au anticipat. Cei doi au plecat pe bărci diferite — Nattasha cu ispita Daniel, iar Lorenzo cu Frankie — fără să știe că „excursia” îi va aduce exact în același punct pe mal.

Imagini de plâns, literal. Când bărcile au ajuns la mal, cei doi au alergat unul spre celălalt și au izbucnit în lacrimi, în timp ce ispitele doar se bucurau pentru ei. Dar partea cea mai intensă a venit imediat după: Lorenzo a scos cutia cu inelul și a cerut-o în căsătorie pe Nattasha. Bruneta nu a stat pe gânduri și a răspuns cu un „DA” sincer.

„Orice dor, orice durere, orice tristețe, orice gând pentru mine au dispărut. M-am simțit liniștită, pentru ca el e liniștea mea”, a declarat Nattasha Black. Pe partea cealaltă, Lorenzo s-a simțit cel mai fericit bărbat, fiind surprins de organizarea făcută de Frankie și echipa de producție. El a recunoscut: „Nu m-am gândit ca trec prin așa stări. M-am eliberat de tot. Frumos, jur!”.

Totul a fost orchestrat cu ajutorul lui Radu Vâlcan, care a apărut pe plajă ca să îi felicite pe cei doi și să le explice cum a fost organizată surpriza. Frankie a fost cel care a știut planul lui Lorenzo și l-a pus la curent pe Radu Vâlcan, pentru ca logodnicii să primească un dream date pe măsură. „Foarte frumos momentul dintre voi, v-am urmărit de acolo din spate de undeva (...) Știi cui cred ca ar trebui să îi mulțumești totuși? Lui Frankie și lui Daniel”, le-a transmis Radu.

Și dacă credeți că asta a fost tot, mai avem și o dezvăluire. Lorenzo a menționat că, deși are deja copii din fosta căsnicie, își dorește să aibă o fetiță împreună cu Nattasha Black.

Noi doar salutăm curajul ăsta de a face un pas atât de mare în timp ce toată lumea se uită. Oare se vor căsători chiar așa de repede?