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Adrian Mutu a acceptat provocarea de a participa la Survivor România 2027. Vestea a fost făcută publică pe 27 noiembrie 2026, la Antena 1, fiind primul concurent confirmat oficial în echipa Faimoșilor. Alegerea este surprinzătoare pentru cei care îl cunosc prin cariera din fotbal, unde fostul atacant, supranumit „Briliantul”, a evoluat pentru cluburi precum Inter Milano, Parma, Chelsea, Juventus și Fiorentina, reprezentând totodată România la nivel internațional.

După ce a renunțat la cariera de jucător, Adrian Mutu a activat ca antrenor. Deși experiența din sportul de performanță îl poate ajuta, în competiție îl așteaptă condiții dificile de trai, probe solicitante și presiune psihică, departe de confortul de acasă. Parcursul său va depinde de rezistență, atenție, strategie și capacitatea de adaptare.

Bella Santiago, cântăreață originară din Filipine, se alătură aventurii Survivor România 2027. Artista, care a câștigat „X Factor România” în 2018 și a ajuns în finala „Românii au talent”, a reușit să își construiască o carieră în România datorită energiei de pe scenă și a vocii puternice. Deși nu este străină de competițiile televizate, de data aceasta va trebui să își testeze limitele fizice și psihice în condiții dificile de trai.

Alături de ei, Chef Samuel Le Torriellec pornește în cea mai mare aventură. Originar din Franța, acesta are o experiență de peste 30 de ani în gastronomie, lucrând în bucătării distinse cu două și trei stele Michelin. În prezent, Chef Samuel prezintă emisiunea „Hello Chef” la Antena 1, alături de Chef Roxana Blenche, însă în curând își va schimba decorul pentru cel al competiției Survivor.