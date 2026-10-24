Sore despre ce nu ar ierta niciodată într-o relație și teama ei cea mai mare ca mamă

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Sore a avut o apariție emoționantă în emisiunea Furnicuțele pe 21 octombrie, unde a discutat despre viața personală și despre regulile ei în iubire. Cântăreața a recunoscut că nu ar putea ierta minciuna într-o relație de cuplu, fiind un susținător ferm al adevărului.

Interesant este cum vede ea dinamica dintre parteneri, descriind-o ca pe un „dans” în care îmbinarea dintre altruism și egoism trebuie gestionat cu atenție. Sore crede că cel mai deștept este să își aleagă momentele pentru care alege să își poarte războaie și momentele în care este în regulă să fie cu pacea, chiar dacă situația nu îi convine în totalitate.

Întrebată despre regrete, șatena a fost categorică: nu are. A declarat că a învățat să își asculte mai des instinctul și că se consideră o femeie fericită.

Când subiectul a trecut pe partea de familie, Sore s-a emoționat vorbind despre fiica ei, Erin. Deși au o relație foarte apropiată, artista a recunoscut că există acea teamă clasică de a nu face greșeli în rolul de mamă. Mai ales, nu vrea ca fiica ei să îi reproșeze în viitor faptul că ar fi fost împinsă să facă ceva ce nu îi place doar pentru că așa dorea ea.

Sore vrea ca Erin să aibă toată libertatea posibilă și a afirmat că o susține în orice direcție ar alege. Noi credem că e cel mai bun plan: să lase copilul să se descopere singur, fără presiuni.

Voi ce credeți, minciuna e mereu „game over” într-o relație sau există și mici excepții?