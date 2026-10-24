Maya vrea să plece în Coreea de Sud și i-a cerut lui Connect-R să își lase cariera deoparte pentru ea

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La 16 ani, Maya, fiica lui Connect-R, ar vrea să locuiască în Coreea de Sud. Pasionată de muzica și cultura asiatică, ea s-a gândit inclusiv la ajutorul de care ar avea nevoie după plecare. Când tatăl ei a întrebat-o cum se va acomoda, răspunsul a fost clar: el trebuie să meargă cu ea.

Artistul a povestit detaliile acestei conversații în cadrul emisiunii Furnicuțele. Maya i-a cerut tatălui său să își lase cariera deoparte timp de un an, pentru a o ajuta în prima perioadă de adaptare.

În cadrul aceluia dialog cu Cătălin Măruță, Connect-R a fost întrebat și despre viața lui personală. După divorțul de Misha, mama Mayei, cântărețul a ales să fie discret în ceea ce privește relațiile sale.

Săritura către subiectul căsătoriei a scos la iveală o perspectivă destul de melancolică. Deși este creștin ortodox, artistul a declarat că nu mai crede în căsnicie și în nevoia de a face o nuntă, însă precizează că în continuare crede în iubire.

Sinceritatea lui Connect-R a ajuns și la partea de fericire personală, unde a recunoscut că se simte doar „semi-fericit”. Acesta a explicat faptul că o parte din el a rămas în trecut și că acest lucru îl blochează, nepermițându-i să meargă nici înainte, nici înapoi.

Să-i lăse un om cariera pe pauză un an ca să te ajute cu mutarea în Coreea e un level de încredere (și îndrăzneală) pe care toți am vrea să îl avem, nu?