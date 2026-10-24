Denise Rifai ne spune cum își menține silueta: nu e vorba doar de numărul de pe cântar

Vedete

Denise Rifai a decis să ne dezvăluie ce se ascunde în spatele siluetei sale de invidiat. Pentru prezentatoare, totul este despre un proces mai amplu, unde sănătatea primează în fața obsesiei pentru kilograme sau pentru felul în care arăți într-o rochie.

Secretul ei? Disciplina la capitolul alimentație și încercarea de a rămâne activă, chiar dacă programul încărcat îi calculează alte planuri. Denise recunoaște că nu are suficient timp pentru sportul pe care și-l dorește, dar monitorizează cu atenție numărul de pași pe care îi face zilnic.

„Nu este important doar să fii slab, ci să fii sănătos. Articulațiile au nevoie să se miște”, a declarat Denise Rifai. Ea crede cu tărie că starea de sănătate și stilul de viață sunt mult mai importante pentru o femeie decât standardele impuse de societate sau cifra afișată pe cântar.

Prezentatoarea a mai menționat că o minte sănătoasă și un corp activ îi dau un boost și în carieră, schimbându-i perspectiva asupra lucrurilor. Deși iubește plimbările în aer liber, timpul îi lipsește, așa că se concentrează pe o alimentație echilibrată. Când vine vorba de micile plăceri, Denise este pragmatică: acestea trebuie să fie de calitate și în cantități care să poată fi numite cu adevărat „plăceri”.

Sincer să fim, e refreshant să auzim că și cele mai admirate prezentatoare se bat cu programul pentru a face puțin sport. Cine mai are puterea să numere pașii când are agenda plină?