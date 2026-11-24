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Mădălina Ghenea a recunoscut recent că diagnosticul de endometrioza i-a schimbat viața. În cadrul unei emisiuni din Italia, vedeta a dezvăluit că această problemă de sănătate a afectat-o profund, menționând că este o boală despre care se vorbește prea rar.

Actrița a povestit că a trecut prin situații dificile, inclusiv pe plan profesional, însă cel mai greu a fost momentul în care a primit vestea că nu va putea avea copii. Ea a descris experiența ca fiind una extrem de dureroasă, afirmând: „Durerea era debilitantă”.

În ciuda acestui diagnostic, Mădălina Ghenea a declarat că a avut parte de un miracol, deoarece are acum o fiică, pe Charlotte.

Prin aceste declarații, vedeta a vrut să tragă un semnal de alarmă, subliniind faptul că endometrioza este o afecțiune insuficient discutată. Ea a punctat faptul că multe paciente întâmpină dificultăți în a fi înțelese, deoarece este „o boală care nu se vede, este greu de explicat, dar trebuie să vorbim despre ea”.