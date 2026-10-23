Scandal în familie pentru ispita Alberto Grecu: soția a cerut ordin de protecție după o ceartă în toiul nopții

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Alberto Grecu, cunoscut publicului din rolul de ispită la emisiunea Insula Iubirii, a fost implicat într-un conflict conjugal serios care a ajuns sub analiza magistraților. Dincolo de aparițiile televizate, viața sa personală a fost marcată de un scandal conjugal care a ajuns pe masa magistraților.

Noaptea conflictului și interdicția de a pleca

Totul a început în noaptea de 10 iunie 2026, în locuința conjugală a celor doi. Conform documentelor judiciare, între Alberto Grecu și soția sa ar fi izbucnit o ceartă, iar femeia ar fi decis să plece de acasă. Totuși, părăsirea locuinței nu s-a produs așa cum își dorea ea.

În documentele transmise de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, se precizează că bărbatul nu i-a permis soției sale să iasă din casă. Mai mult, Alberto i-ar fi luat telefonul personal. Potrivit motivării instanței, el i-ar fi spus că, dacă vrea să plece, să facă acest lucru, dar în papuci.

Acest incident a fost suficient de grav pentru ca autoritățile să intervină și să emită un ordin de protecție provizoriu. Procurorii au mers chiar mai departe, solicitând ca Alberto Grecu să fie obligat să păstreze o distanță de 200 de metri față de soția sa și față de reședința acesteia. De asemenea, s-a cerut interzicerea oricărui tip de contact cu femeia, fie că ar fi vorba de telefon, corespondență sau alte mijloace de comunicare.

Răsturnarea de situație în sala de judecată

La doar două zile după scandal, pe 12 iunie 2026, cei doi s-au prezentat în fața magistraților de la Judecătoria Sectorului 5. Aici a venit surpriza: soția ispitei a declarat că nu mai dorește continuarea demersului pentru obținerea ordinului de protecție. Prin intermediul avocatului său, ea a explicat că ceea ce s-a întâmplat a fost un conflict spontan și a subliniat un detaliu esențial: bărbatul nu fusese violent fizic.

Chiar și atunci când judecătorul a interpelat-o personal, reclamanta a insistat că vrea să renunțe la solicitare, precizând că totul a fost, în esență, o discuție între ei. Totuși, procurorul s-a opus acestei renunțări, invocând prevederile legale, iar instanța a decis ca cererea de renunțare să fie inadmisibilă. Astfel, judecătorul a fost obligat să continue analiza cauzei, chiar dacă soția nu mai dorea acest lucru.

Detalii despre relație și concluzia instanței

Pe măsur la ce procesul a avansat, au ieșit la iveală și alte aspecte ale relației celor doi. Femeia a declarat că erau căsătoriți de aproximativ doi ani și că locuiau împreună de trei ani. Referitor la noaptea conflictului, aceasta a recunoscut că s-a simțit speriată și panicată, însă a clarificat faptul că nu a fost lovită și nici amenințată. Conflictul a fost unul pur verbal, marcat de jigniri reciproce.

Alberto Grecu, la rândul său, a recunoscut că a răspuns cu jigniri după ce a fost la rândul lui jignit. El a confirmat faptul că i-a spus soției să plece fără anumite bunuri, argumentând că acele obiecte le considera proprietatea sa. Totuși, bărbatul a susținut în documentul judiciar că nu are nicio intenție de a-i face rău soției sale.

În final, instanța a analizat toate declarațiile și probele depuse la dosar. Judecătorul a decis să respingă cererea Parchetului, considerând că nu există o stare de pericol actual care să justifice emiterea unui ordin de protecție. Magistrații au ținut cont inclusiv de faptul că soția a declarat explicit că nu se mai teme de Alberto și că nu a mai trecut anterior printr-o situație similară în relația lor.