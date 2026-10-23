Gabi Bădălău scoate dovezile la iveală după acuzațiile Claudiei Pătrășcanu: „Las documentele să vorbească”

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Războiul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău a intrat într-o fază nouă, mult mai agresivă, după ce afaceristul a decis să nu mai stea pe touch. Gabi Bădălău a răbufnit în urma acuzațiilor recente ale artistei, care a susținut că fostul ei soț nu s-a implicat deloc în creșterea celor doi copii ai lor. Pentru a demonta aceste afirmații, acesta a ales calea cea mai directă: a publicat în mediul online numeroase transferuri bancare efectuate către Claudia Pătrășcanu, insistând ca documentele să vorbească pentru el.

Contextul acestui nou val de certuri a fost apariția Claudiei Pătrășcanu, cântăreață, în emisiunea Acces Direct pe 19 octombrie 2026. În cadrul show-ului, aceasta a declarat public că nu mai are încredere în fostul soț, Gabi Bădălău, afacerist, susținând că acesta nu a fost interesat de copii în ultimii șapte ani. Artistă a mai adăugat că a clădit singură o viață pentru ea și cei mici în ultimii opt ani și a precizat că nu a plecat ea din casă, ci a fost dată afară împreună cu copiii.

Documentele contra afirmațiilor de la televizor

Aceste declarații au declanșat o reacție imediată din partea lui Gabi Bădălău, care a ieșit la atac pe social media. Afaceristul a respins ideea că nu a contribuit financiar, susținând că el a fost cel care s-a ocupat aproape integral de nevoile celor doi copii.

Pentru a-și susține punctul de vedere, el a postat dovezi ale plăților făcute de-a lungul timpului către Claudia Pătrășcanu. Gabi a precizat că transferurile bancare publicate reprezintă doar o parte din suportul său financiar. Acesta a detaliat faptul că, timp de aproximativ șapte ani, a plătit integral școlile private din Constanța pentru ambii copii. Sumele acoperă nu doar taxele școlare, ci și transportul, masa și programul after-school. În plus, a menționat cheltuieli suplimentare pentru educație, sănătate și activități sportive, precizând că au existat și plăți în numerar care nu apar în extrasele bancare.

Propunerea de relocare și invitația la dialog

Gabi Bădălău s-a declarat în continuare deschis la dialog. El a readus în atenția publicului o propunere pe care i-a făcut-o anterior Claudiei: să se mute la București. Afaceristul crede că această relocare ar rezolva majoritatea problemelor, deoarece copiii ar avea astfel ambii părinți aproape de ei.

El a subliniat faptul că nu are intenția să îi despartă pe copii de mama lor sau unul pe celălalt, ci își dorește ca aceștia să crească într-un mediu stabil, cu educație, dragoste și prezența ambilor părinți. I-a propus Claudiei să renunțe la aparițiile televizate și la scandal, pentru a găsi împreună o soluție responsabilă.

Critici la adresa expunerii publice

Gabi Bădălău s-a arătat profund dezamăgit de faptul că, în ciuda încercărilor sale de a găsi liniștea, Claudia a ales din nou platourile de televiziune pentru a expune problemele familiale. Acesta a declarat că nu cunoaște motivele reale pentru care fosta sa soție participă repetat la astfel de emisiuni, menționând totodată că a primit informații despre posibile remunerații primite de ea pentru aceste apariții, însă a precizat că nu poate confirma aceste date.

În final, afaceristul a mai lansat o invitație directă la dialog, cerându-i Claudiei să discute concret despre școală și despre viitorul copiilor, insistând pe responsabilitate și pe necesitatea de a fi ambii prezenți în viața celor mici.