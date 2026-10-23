Prințul Marco a trecut printr-o transformare radicală: de la 110 kilograme la noul look

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Prințul Marco a arătat complet diferit la castingul pentru sezonul 9, când cântărea 110 kilograme. Pentru a face o schimbare, a apelat la metoda Allurion, care presupune ingerarea unui balon gastric. Deși a slăbit, a existat o perioadă în care a reușit să se îngrășe ulterior, motiv pentru care a decis să își modifice treptat obiceiurile.

Concurentul a ales să practice fastingul, renunțând la masa de seară. Acesta a menționat că, dacă nu mănânci seara, nu mai ai nevoie de balonul gastric, dar a recunoscut că procesul este greu fără ajutorul acestuia. Prințul Marco a precizat că se trezește cu energie datorită acestui regim, însă a subliniat că experiența sa nu reprezintă un sfat medical și nu îndeamnă pe nimeni să facă la fel.

Povestea iubirii cu Bianca Ghiurcă

În cadrul podcastului Face to face, acesta a mai dezvăluit detalii despre cum a cunoscut-o pe Bianca Ghiurcă. La momentul respectiv, ea avea 18 ani și lucra la un restaurant din Roma, în timp ce el lucra ca ghid. Prințul Marco se afla într-o altă relație cu o femeie mai în vârstă și a recunoscut că a fost dificil să decidă dacă pune punct acelei povești sau dacă începe ceva cu Bianca.

Ce l-a convins să aleagă-o pe aceasta a fost loialitatea de care a dat dovadă. El a mărturisit că i-a fost greu să îi acorde încredere la început, deoarece nu se aștepta ca o fată de 18 ani să aibă o mentalitate atât de dezvoltată.

Sincerem, metoda cu balonul sună a aventură, dar fastingul e cu totul alt nivel de disciplină. Voi rezistați o seară fără gustări?