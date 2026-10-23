Gina Matache are probleme cu spatele. Delia i-a făcut programări la medic, dar artista preferă remediele naturiste

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Gina Matache a trecut printr-o perioadă dificilă din cauza durerilor de spate. Artista a mărturisit că problemele sale de sănătate pot fi legate de sportul practicat în tinerețe, care i-a solicitat mult mușchii. Artista a precizat că a făcut mult sport, săritură în înălțime, și că, până înveți să sari, cazi cu coloana pe bara din aluminiu.

Pentru a face față acestor dureri, mama Deliei Matache a apelat la remedii naturiste. Strategia ei este simplă: când simte că durerea se accentuează, ia o pauză de la efort și se relaxează. Deși este optimistă și crede că situația se va remedia, artista spune că, atunci când încep durerile de coloană, te gândești că nu vrei să ajungi în scaun.

Relația cu fiicele sale este foarte apropiată, iar Delia Matache încearcă să intervină activ în tratamentul mamei sale. Gina a dezvăluit că Delia „stă călare pe capul meu” și i-a făcut tot felul de abonamente pe la clinici. Totuși, artista nu ascultă întotdeauna: spune că se mai duce, dar când vede punga cu medicamente îi vine să zică ceva.