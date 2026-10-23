Dragoș Bucur s-a mutat la țară și și-a făcut o fermă serioasă: iată ce animale are în curte

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Dragoș Bucur a decis să lase în urmă stresul și aglomerația din București pentru a se muta la țară. Actorul și prezentatorul TV și-a construit un stil de viață complet diferit, unde zilele sunt pline de activități gospodărești, lucru care, după cum a mărturisit, îi place foarte mult.

Curtea actorului a devenit practic o fermă în creștere. Dragoș a dezvăluit exact ce animale are acum în gospodărie: doi cai, doi măgari, patru oi, un porc, șase câini, trei gâște, o rață, o găină și cinci stupi cu albine. Deși lista e deja destul de lungă, el spune că îi lipsesc multe în grădină și speră să își completeze curtea treptat.

Planurile pentru viitor nu se opresc doar la animale. Dragoș vrea să renoveze o casă veche, să recondiționeze gardul și grajdul, iar un proiect care sună super relaxant este amenajarea unui mic iaz cu pești. El recunoaște că treaba la casă nu se termină niciodată.

Decizia de a renunța la viața din Capitală nu a fost luată în singurătate. Copiii lui Dragoș Bucur au avut un cuvânt de spus în acest proces. Mutarea s-a făcut treptat, tocmai pentru ca cei mici să se acomodeze și să vadă dacă se adaptează la noua rutină, iar rezultatul a fost pozitiv.

Actorul a explicat că scopul principal a fost obținerea liniștii, a timpului liber și a unui trai mai apropiat de natură. Se pare că planul a funcționat, iar familia s-a adaptat rapid la noua viață departe de haosul orașului.

Sincer, cine nu s-a gândit măcar o dată să plece la țară și să se ocupe de oi și albine când vede stresul din oraș?