Alberto Marinescu, luat de la audieri direct din casa Mireasa! Drama concurentului cu probleme legale

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Alberto Marinescu a avut o ieșire neașteptată din casa „Mireasa”. Tânărul s-a deplasat miercuri dimineața la Ploiești, deoarece urma să fie audiat într-o cauză penală mai veche. Tânărul ar fi fost preluat chiar din casa „Mireasa” și condus către sediul unde au avut loc audierile.

Deși situația pare complicată, autoritățile nu au oferit până în acest moment informații oficiale despre circumstanțele exacte în care a fost dus la Ploiești. Mai mult, nu se știe clar care este statutul său în cadrul dosarului respectiv. Trebuie precizat faptul că, dacă Alberto a fost chemat la declarații, acest lucru nu înseamnă că a fost găsit vinovat. De asemenea, nu există informații publice care să indice faptul că ar fi fost luate măsuri preventive împotriva lui.

Prostiunea care i-a costat permisul de conducere

Înainte de a fi chemat la audieri, Alberto a ales să fie sincer cu colegii din emisiune și le-a povestit despre o experiență neplăcută prin care a trecut după ce s-a întors din Germania. Acesta a explicat că, după ce și-a însoțit mama la spital, a fost tras pe dreapta de polițiști, care l-au supus unui test pentru depistarea substanțelor interzise.

Concurentul a recunoscut că a făcut „o prostie foarte mare”, povestind că a părăsit Germania alături de gașca lui într-o seară de miercuri. După ce a ajuns în România, a trebuit să o ducă pe mama sa la spital, iar poliția l-a urmărit și l-a oprit. Rezultatul testului antidrog a fost pozitiv, iar Alberto a declarat că de pe data de 7 mai nu mai are permisul de conducere.

Drama din „Regatul inimii” și viitorul în show

Prezentatoarea Andreea Frățilă care a precizat că autoritățile continuă cercetările în acest caz. Prezentatoarea a spus că, având în vedere că dosarul este în desfășurare, nu pot oferi mai multe detalii, iar situația este mai complexă decât credeau. Rămâne de văzut care va fi statutul lui Alberto în casa „Mireasa”.

Până în acest moment, nu a fost luată nicio decizie oficială privind participarea lui Alberto Marinescu în emisiune. Declarațiile prezentatoarei nu au confirmat faptul că tânărul ar trebui să plece definitiv din competiție,

Cine este Alberto Marinescu

Alberto are 24 de ani, este originar din Ploiești și a lucrat în Germania înainte de a intra în show-ul matrimonial. Ediția a 14-a a emisiunii, intitulată „Regatul inimii”, a debutat pe 17 august 2026. La începutul competiției, acesta și-a exprimat dorința de a găsi o persoană cu care să își construiască o familie. Totuși, a recunoscut că experiențele din trecut și viața sentimentală îl fac să fie mai rezervat atunci când vine vorba de a se deschide în fața unei potențiale partenere.